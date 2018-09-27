週刊爆料》陳致中早上告急 夜泡招待所

2018-09-27

二酒店紅牌作陪 陳：凱校校友盛情邀約

〔記者黃建華、吳正庭／綜合報導〕《鏡週刊》報導前總統陳水扁的兒子、高雄市議員參選人陳致中日前曾現身台北市私人招待所，還有二位知名酒店紅牌作陪！對此，陳致中昨表示，當日是參加凱校開課及迎新活動才北上，因校友金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊，才過去致意。

陳：被扁責罵 要謹言慎行

他感慨說，選舉受到很多人幫忙，有很多人情債要還，週刊的報導他很無奈。不過，陳致中也澄清，當晚他只在招待所外場的開放吧台區，和蔡局長簡單寒暄後就離去，對於包廂內其他的事他不清楚。

陳致中也表示，參選人的心臟要很大顆，隨時要面對各種抹黑與挑戰，從政以來，他已經習慣各種的抹黑。

《鏡週刊》報導，今年九月十五日晚間八點三十二分，陳致中現身台北市林森北路某私人招待所，還有二知名酒店紅牌小姐在門口迎賓、作陪，停留到九點四十六分才搭計程車至台北車站搭高鐵回高雄。而同一天上午，陳致中還在小港競選服務處成立大會中，抬出父親陳水扁打悲情牌，向選民喊話。週刊並譏諷陳致中「白天告急晚上尋歡」的作法令人傻眼。

陳致中昨召開記者會說明，當日本來已經要去搭高鐵，蔡局長臨時邀約敘舊，礙於大家是舊識，盛情難卻，蔡在離島服務，久未見面，互相關心也聊了幾句，隨即趕搭末班高鐵。陳致中說，因在中秋節前，蔡還特地帶了李鵠餅店的糕餅讓他與家人分享。

陳致中強調，過去沒去過那家招待所，當天是蔡局長邀約才過去打招呼，他也不知道誰是什麼酒店小姐。但他坦言，週刊的報導出來後，父親陳水扁有罵他，要他「謹言慎行」。

蔡其雍：私人會所 非酒店

蔡其雍受訪時也強調，那間是私人會所，絕非酒店，當時他和陳致中都在外場，只是喝茶聊天並為陳致中加油、打氣，兩人大概停留了七十分鐘就離開會所。對於手中提的紅色袋子？蔡說：「就是基隆知名伴手禮『李仔鵠』（李鵠糕餅），一盒三百二十六元，就是一個心意。」

不過，對於陳致中、蔡其雍聲稱都待在招待所公共場域聊天的說法，《鏡週刊》又指出，當晚也出席招待所飯局的酒店女子Kiki接受該週刊訪問時表示，當晚他們都是在包廂內。

Kiki描述當晚情況指出：「我們就是在包廂內吃飯聊天，一個下巴留山羊鬍的先生感覺像是主人家，全場按耐的很好，還有一個頭髮尖尖的男子，但他很少開口說話，但我不認得他是誰。」另一名酒店女子Lena在週刊探詢此事時，則回說：「你們說甚麼我都不知道。」