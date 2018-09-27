「台灣值得公平對待」巴拉圭、馬紹爾挺台入聯

2018-09-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十三屆聯合國大會總辯論演說於廿五日登場，我友邦巴拉圭與馬紹爾群島發言支持台灣。巴拉圭總統阿布鐸說，巴拉圭支持台灣被納入聯合國體系的合法請求，相信台灣能做出重大貢獻。馬紹爾總統海妮則提到台灣對全球公衛與氣候變遷等領域的貢獻，強調「台灣人民值得被公平對待」，聯合國應解決排除台灣人民的嚴肅問題。

聯大總辯論於美東時間廿五日登場，將進行至十月一日，目前已有瓜地馬拉、巴拉圭與馬紹爾等三個台灣友邦發言，兩國元首替台灣發聲。

巴拉圭總統阿布鐸在發言中提到，巴拉圭支持台灣被納入聯合國體系的合法請求，相信台灣能夠做出重大貢獻，此乃基於聯合國普遍性原則。

馬紹爾群島總統海妮的發言則聚焦在台灣，海妮說，馬紹爾群島支持台灣有意義參與聯合國體系，包括計畫及機構在內，諸如國際民航組織（ICAO）、世衛組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約等組織。

海妮強調，「台灣人民值得被公平對待」，聯合國應解決台灣兩千三百萬人民被排除在聯合國體系以外的嚴肅問題，「我們不認為聯合國大會第二七五八號決議已處理此一問題」。海妮說，台灣正落實「永續發展目標」，並發表國家自願檢視報告，台灣有能力對聯合國有關全球進步的計畫做出貢獻。

海妮舉例說，例如在公衛領域「疾病無國界」，台灣政策架構與全球相符，更是因應非傳染性疾病的首要夥伴，當非傳染性疾病在危機邊緣，阻擋台灣參與「對全球人類福祉都沒有幫助」。