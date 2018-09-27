五星共產寺開拆 魏明仁撤退

14輛怪手同時動工 鄰居現場見證 慶幸再也「免操煩」
〔記者顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕被視為「彰化之恥」的二水碧雲禪寺「五星共產寺」擴建寺殿屬於違建，彰化縣政府昨上午依法進場拆除，原本信誓旦旦要「頑抗到底」的營建商魏明仁，八點整孤獨升五星旗、再降下後，不發一語，落寞離去；十四部怪手機具隨即進場，被國際媒體喻為「共產主義聖殿」的「碧雲禪寺」大殿被夷平。至於後殿具有百年歷史的舊碧雲禪寺，已被縣府文化局列為「歷史建築」，完整保存。
拆除費五百萬 將由建物主人負擔
這項拆除任務由彰化縣副縣長林明裕擔任指揮官，出動十四部怪手，六百名警力戒備，現場層層封鎖，周邊的山腳路也管制交通至中午。林明裕說，依建築法規，拆除費用須由建築物所有權人負擔，大約五百萬元，預計一週拆除完成。
魏明仁這兩年把此地打造為「社會主義思想教育基地」，宣稱不承認中華民國政權，每天升中國五星旗，播放中國國歌，經「紐約時報」報導後，該寺一夕爆紅，引發各界關注，彰化縣政府決定拆除這處大違建。
獲悉彰化縣政府拆除決心後，魏明仁事前已把五星旗及毛澤東、習近平等肖像搬空，在他進行最後一次升降五星旗並離開後，昨天十點整，副縣長林明裕一聲令下，全面開拆，怪手包圍寺殿，隆隆的機具引擎聲夾雜著拆除聲，響遍二水山區，聽在地方居民耳裡，卻是「無比悅耳」，董姓居民說，兩年來飽受「義勇軍進行曲」騷擾，向縣府環保局檢舉多次，如今終於「免操煩」。
有近三十名「台灣國」成員昨到場力挺拆除，長期關心碧雲禪寺的綠營縣議員許書維也肯定縣府的強勢作為，許書維說，魏明仁占據違建，宣揚統一思想，若非縣府出面「撥亂反正」，台灣恐冒出更多「五星共產寺」和「魏明仁們」，屆時中共不用打飛彈，人民就先投降，這次的拆除行動意義重大。
比丘尼告魏詐欺 盼討回寺產重建
原碧雲禪寺比丘尼眼見自己向信徒募來善款九千萬元，一磚一瓦興建的寺殿將被夷平，仍萬般不捨；法明法師說，她們已向監察院陳情，並對魏明仁提告詐欺，盼各界幫忙要回寺產，在原地合法重建；比丘尼也擔心自身安危，她們說，魏明仁「化明為暗」，只怕趁機報復，盼警方能加強保護她們，田中分局承諾，一定全力保護。
副縣長林明裕說，魏明仁透過「相當手段」取得這棟建物，其程序備受爭議，又做為中共愛國基地，台灣給他的容忍，他對國人的傷害，都已達極限，且對國土安全、環境安全、人員威脅都具相當危害，所以予以拆除；這次拆除標的共約一千六百坪，同時拆除正殿的違建物及後殿的左右廂房，會拆到不留一磚一瓦。