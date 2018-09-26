史上最大宗》中國原料製毒 起出5噸K他命

2018-09-26

逮捕5嫌 毒品黑市價約6.7億

〔記者黃建華／高雄報導〕製毒集團主嫌林其郁涉嫌自中國進口「類Ｋ他命」製毒原料，在台南市白河區與嘉義縣水上鄉交界處的偏僻棄土場設製毒工廠，日前被調查局高雄市調查處破獲，起出五公噸多的Ｋ他命成品、半成品與十公斤大麻花磚、十五公斤「合成大麻」及三十公斤氯乙基卡西酮，逮捕林姓主嫌等五人，除黃姓警衛外，其他四嫌均被收押；這批毒品黑市價值約新台幣六．七億元，製毒工廠規模及毒品數量均是國內治安史上之最，這也是首宗引進歐洲新興毒品原料「類Ｋ他命（尚未被管制）」為原料的還原製毒案。

值得注意的是，檢調警查扣的毒工廠內，有一貫化作業的先進製毒設備，可隨時因應不同類型製毒原料改變製程，短期內大量製造Ｋ他命毒品，幹員驚呼簡直是毒品「超級工廠」。

製毒廠設備先進 一貫化作業

調查局今年五月接獲海關通報，發現吳姓男子以紙漿原料聚丙烯酸為名，從中國進口一批一百二十公斤的化學原料來台，經試劑檢驗有Ｋ他命毒品反應，進一步檢驗，赫見是前年在歐洲首度被合成，尚未被聯合國或任何國家列為管制的化學原料Ｋ他命「變種」─Ｎ甲酸叔丁基酯去甲基Ｋ他命（類Ｋ他命），可用簡單製程還原成Ｋ他命。

首宗類Ｋ他命原料 還原製毒

集團主嫌林其郁涉嫌利用國際航空快遞，自中國進口該「類Ｋ他命」製毒原料並採購相關製毒設備來台，與製毒嫌犯黃昱偉、凃進富聯繫，邀集某環保公司棄土場負責人黃國賢，提供棄土場房舍，日夜趕工製毒。

專案組選在製毒工廠附近六百公尺的火葬場、靈骨塔，佯裝祭祖民眾，並暗中以空拍機監控蒐證，日前收網搜捕，逮捕林嫌及警衛共五人，查扣Ｋ他命成品、半成品合計五二六八公斤。

專案小組為追查幕後金主等共犯，直到昨天才召開破案記者會。市調處主任連震宗表示，將報請法務部毒品審議委員會，建請將「類Ｋ他命」列管為第四級毒品先驅原料，避免製毒集團鑽營法令漏洞，戕害國人健康。