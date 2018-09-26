2018-09-26

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁昨入監，刑期至明年五月廿四日，大批支持者到花蓮地檢署惜別，傅的妻子、立委徐榛蔚幾度哭倒在傅懷裡；傅強調，他未來將用三年時間以志工身分回報大家。

蔡碧仲：司法是監督的最後防線

代理縣長蔡碧仲昨早則在臉書感性發文「無避、無迎、無冀」，表示「司法是監督的最後一道防線」，我們選出的民意代表，有沒有盡責監督政府？執政者有無依法行政？都是檢驗政治良窳的普世基準；他強調發文並未針對任何人，而是有感而發對現今環境的看法。

傅崐萁向到場送行的五百餘位民眾說，「任期最後三個月無法服務鄉親，力有未逮，未來將用三年時間以志工身分回報大家，造成社會大眾及花蓮鄉親的困擾，深深表達歉意。」並表示將在獄中好好讀書充實自己，沉思如何讓人生更好。

傅崐萁入監報到，花蓮監獄依規定核定身分並進行健康檢查，編號二六○五，被分發到位於二樓、約二坪大的新收房「義舍」，一至二個月後可分配到工場工作，或進行清潔雜役等勞動。

傅崐萁被控於二○○三年任職立委期間，內線交易炒作合機電線電纜公司股票，歷經近十四年纏訟，最高法院駁回上訴，維持更二審判決，依違反證券交易法判刑一年四月，依減刑條例減刑為八月，並沒收不法所得六三○二萬元，全案定讞。