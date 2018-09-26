陳其邁籲參選人 多認識高雄

2018-09-26

〔記者葛祐豪、林良昇／綜合報導〕國民黨昨天拋出高雄市長選舉的辯論議題，民進黨高雄市長參選人陳其邁表示願意接受辯論，但是希望參選人多認識高雄，不要提一些天馬行空、不切實際的主張。陳其邁強調，他對高雄有信心，「這場選舉是相信高雄與否定高雄的選舉，也是一個虛實真假的選舉」，相信高雄市民非常清楚，能真正帶領高雄市的市長候選人是誰。

樂意與韓國瑜辯論市政

行政院長賴清德昨到立法院提出「八二三中南部水災之治水機制專案報告」，報告前被媒體問到執政大環境不好，是否影響到選情？賴揆表示，行政院主要的工作是發展經濟、建設國家，他來自台南，目前理解的狀況是，中南部的選情算穩定，高雄也一樣穩定。

賴揆強調，他對陳其邁非常有信心，對前高雄市長謝長廷、陳菊團隊打下的基礎也非常有信心，對高雄市的市民更有信心。

賴揆：中南部選情穩定

陳其邁受訪時說，他還是會一步一腳印，勤走基層加強拜訪，並陸續安排成立後援會。他強調，這次選舉牽涉到國家制度改革、建設進步，尤其是高雄有很多重大建設，像前瞻建設的軌道建設，國民黨在立法院都是杯葛，一味阻擋，但「選舉到了，突然贊成，讓人覺得時空錯亂」，他認為選舉還是要貼近民意，了解地方需求。

針對國民黨拋出辯論的議題，陳其邁表示歡迎，但是希望參選人提出貼近地方民意的主張。他強調：「選民都很聰明，不會被譁眾取寵、天馬行空的政見左右」。