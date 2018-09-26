九合一選舉策略》國民黨 強化組織戰

2018-09-26

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉進入密集攻防階段，向來擅長組織作戰的國民黨，先前為了基層固本，在全台各地以里為單位，舉辦了二千多場「炒米粉會」、「茶湯會」，目前除了雲林縣外，已經大致完成，接下來將改以擴大家戶拜訪的「交卡」任務為主，繼續強化基層組織工作力道。

藍營繼續維持「決戰中台灣」的戰略目標，在固守苗栗縣、南投縣既有基礎上，以黨魁吳敦義點名的台中市一役為「勝負之戰」，並謀求連同拿下周邊的彰化縣與雲林縣，進而南北延伸，擴大變天氛圍。

黨內人士表示，所謂「交卡」就是指在家戶拜訪時，發送選舉文宣資料，在先前二、三個月的固本小型活動後，每一個里可能已經集結數十個或上百名志同道合的黨員與黨友，這些人的向心力都很足夠，接下來開會進行編組後，就會展開擴大家戶拜訪工作，協同各級公職候選人競選總部與地方黨部，擴大爭取支持面，並連帶宣傳國民黨今年所提的「反深澳電廠」、「反核食」、「反空污」等三項公投提案，這項計畫預定持續到十月底。

國民黨主席吳敦義就任後，在全國重新建置編成四萬個地方小組，重新定位為現代化的小組，小組長在選舉期間各就戰鬥位置，幫忙宣傳、動員以及投票當天催票，發揮「call人的力量」，並依據黨中央的報票單回報開票結果。

台灣光復節 全國大串聯造勢

除了地面組織作戰，國民黨最近彙整十一月二十四日投票前所有重要節日，規劃宣傳造勢檔期，加強空戰宣傳力道，除了自行規劃主辦外，一些理念性質接近的團體主辦的活動，黨務高層也指示相關部門全力配合協辦，目前已規劃最大場的全國性串聯活動就在台灣光復節，藉此凸顯台灣光復的價值與意義，讓二千三百萬人民認知唯有國民黨才是真正愛台灣的政黨。

黨內人士指出，十一月起各縣市會有密集造勢活動，目前已經確定十一月中旬將在台中市舉辦中部地區的大型造勢活動，展現決戰中台灣的企圖心。