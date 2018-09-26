九合一選舉策略》民進黨 召喚支持者

2018-09-26

助選團下鄉炒熱選情

〔記者楊淳卉／台北報導〕距離年底縣市長選戰不到兩個月，民進黨目標固守四直轄市執政，力拚搶下新北市。民進黨中央主打「政績牌」，全國舉辦造勢活動，宣傳中央執政改革成果，而為擴大支持者歸隊效應，自十月起，黨中央將召集黨籍立委、黨內年輕政務官組成「助選團」，全國奔走助講，炒熱支持者熱情。

不過，民進黨此次主打「中央改革政績」策略，對各地選情加分似乎有限，就連一向被視為綠營鐵票區的高雄市，民進黨高雄市長參選人陳其邁民調支持度也漸遭國民黨高雄市長參選人韓國瑜拉近，讓民進黨不敢不慎。

黨高層表示，陳其邁民調支持度並未下跌，而是韓國瑜頻出招搶上全國版面，民調因而提升，但不致影響陳勝選的戰局。

黨內輔選人士指出，黨中央主打中央政績，看來「不但沒效果，有時還可能是反效果」。例如高雄市選情出現微幅變化，就算部分問題來自參選人本身，但在國民黨對手很弱的情況下，儘管中央政績沒有拖累，但確實也沒幫到忙。

輔選人士表示，民進黨中央執政成績並非不好，問題在於這些改革「什麼都要顧，就什麼都顧不到」。要靠宣傳中央政績為選舉加分，就得設定受眾，但「要取悅所有人，最後就是沒人會被取悅」，最後用了錯的技巧，做了有問題的宣傳。

至於其他縣市選情方面，原本被民進黨視為有連任危機的彰化縣、嘉義市，八月後選情已逐步回穩；同樣拉警報的「民主聖地」宜蘭縣，民進黨內仍不樂觀，但若同屬東台灣的台東縣能夠拿下，就算是安慰。

民調「不表態」率高 全力衝高投票率

此外，黨內人士指出，受到大環境和網路氛圍影響，此次選舉期間的各縣市民調，「不表態」或不接受訪問的比例，都較非選舉期來得高，支持者不太想表態。

黨內人士指出，上次選舉，國民黨支持者表態率高、但投票率低，此次選舉對民進黨來說，關鍵就在於投票率，若支持者不表態、也沒熱情投票，對選情當然會傷。