中國不給資料 詐團24人逃追訴

2018-09-25

赴菲租屋建機房 專門詐騙中國人

〔記者黃捷／台北報導〕廿四名台灣人遠赴菲律賓租屋，籌建電信詐欺機房，專門詐騙中國人，檢警陸續追查犯嫌到案，並有近半數人認罪，且詳細供出集團詐騙手法及分工細節，卻因中國拒給被害人資料，整起案件因完全沒有物證及被害人，士林地檢署只能處分不起訴，檢警一年多來的努力全部白費，形同讓廿四名詐騙份子逃過法律的追訴。

檢警二○一六年底破獲新竹一處詐騙機房，追查發現部分成員同年五月曾在菲律賓宿霧市「營業」詐騙中國民眾，因怕落網被遣送中國重判，才趕緊解散溜回台。檢警調閱交往、通聯資訊，溯源查出廿四名犯嫌，自去年初陸續通知到案。

近半嫌犯認罪 對岸拒給相關資料

檢警調查，該詐騙集團金主是卅八歲男子吳育安，出資一百五十萬元，給廿八歲詐欺老手林建宏籌建電信機房，至於人員管理、簽證機票住宿等都是由林包辦，四十三歲陳浚品則負責招募。

該集團招募的成員多為年輕男女，其中有名酒店妹遠赴菲國找男友度假，也被男友誘騙加入，情侶倆就地擔任機手。

機手分別假冒中國電信客服、公安及檢察官，上工前得接受中國口音訓練，再以「身分遭冒用」、「涉刑案」、「須進行財產清查或凍結」的老梗行騙。

全案無證物、被害人 只能不起訴

全案函送地檢署後，檢察官認為這些人可能再犯，有串、滅證之虞，一度聲請羈押禁見，但廿四人到案前均已返回台灣，在菲國的教戰守則、帳戶金流、詐騙電話號碼及通聯紀錄等資料早就不在，且被害人在中國，法官以沒有證據為由駁回羈押聲請。

刑事局為補強證據，另透過管道向中國請求被害人資料、口供、受騙時間、地點及金額，但據了解，在民進黨執政前，刑事局還可透過交情取得刑案資料，政黨輪替後，中國為打壓台灣，他們的司法及公安系統都受到上級干預，態度一百八十度大轉變，對於刑事局請求「已讀不回」。

主嫌吳育安、林建宏、陳浚品等十三人否認犯行，另十一名成員則認罪，明確供出詐騙手法、分工模式，檢警認定廿四人涉犯詐欺、組織犯罪，但至今未能取得證據，檢察官日前處分不起訴的理由，與一年多前法院駁回羈押理由完全相同。