選戰倒數60天，六都爭霸戰之高雄》陳韓肉搏戰 選戰急升溫

2018-09-25

記者葛祐豪／特稿

原被民進黨評估為穩定領先的高雄市長選戰，綜合近期各家民調，雙方支持度差距已拉近。最後兩個月，民進黨參選人陳其邁力圖穩住原高雄縣區的優勢，國民黨參選人韓國瑜則尋求黃金交叉的契機。

菊姐南下添柴火 韓盼黃金交叉

民進黨在高雄市執政廿年，尤其陳菊十二年執政期間的口碑不錯，二○一四年更以超過六十八％的得票率，狂勝國民黨楊秋興近五十五萬票，高雄市被視為綠營版圖鐵票區。

半年前，在地深耕、形象口條俱佳的陳其邁，在黨內初選勝出後，一般預料應可在大選輕騎過關。因此，他這半年來的選戰步驟相對沉穩，重點擺在鞏固基層組織，端出各項政策牛肉，強調將發展人工智慧（ＡＩ）、打造「高雄表參道」，讓人眼睛一亮。

但中央執政大環境的不利因素，確實拖累到陳其邁選情，且面對空戰、陸戰、口水戰一起來的「韓式打法」，個性謹慎的陳其邁採取冷處理，較不易激起選民熱情，逼得陳菊這張王牌，近期已開始南下輔選。

民調顯示，原高雄市區的支持度，目前雙方已趨近五五波，不過在原高雄縣區，陳其邁仍保有一定程度的領先。

沒有包袱的韓國瑜，鎖定經濟牌作為選戰主軸，吸引到部分中間選民目光；在「空戰」的網軍部分，韓陣營操作社群網路，透過影片、圖片、RAP歌曲，還上深綠電台，呈現出迥異過去傳統藍軍的打法，在年輕族群也有斬獲。

不過，想法天馬行空的韓國瑜，陸續脫口而出「愛情摩天輪」、「旗津設觀光賭場」、「太平島股票上市」等言論，也招來許多批評，未來需再精緻深化政見主張，才能贏得更多選民認同。