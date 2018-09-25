選戰倒數60天，六都爭霸戰之台南》黃穩紮穩打 高奮起直追

2018-09-25

記者蔡文居／特稿

下屆台南市長選舉破天荒多達六人參選，選戰開打以來，民進黨市長參選人黃偉哲與國民黨市長參選人高思博逐漸形成捉對廝殺的態勢；在台南市綠大於藍的基本盤下，黃持續穩定領先，高則奮起直追，而以「虧雞福來爹」竄出的無黨籍參選人林義豐則讓選戰更具可看性。

虧雞福來爹竄出 炒熱選戰

四年前，賴清德尋求市長連任時，一舉狂掃七十一萬餘票，得票率將近七十三％；國民黨黃秀霜只拿下廿六萬餘票、得票率約廿七％。不過這次選舉，藍綠基本盤回歸到四六比。

在基本盤的優勢下，黃偉哲採穩紮穩打的策略，不理會高思博的仰攻，相關的選戰攻防主要均由團隊出面應戰，他則以勤跑基層、成立後援會為主，並與議員參選人採取聯合競選，按部就班打選戰。

而黨內初選時與立委陳亭妃的嫌隙，在黨主席蔡英文的介入化解下，已完成整合，黃偉哲日前「百工百業挺改革」的造勢大會，陳亭妃更出席擔任司儀，展現民進黨團結的氣勢。

相較之下，高思博在「滿城皆綠軍」的台南，一路強攻，猛打媒體戰及大創等「弊案」，前南市警察局長陳子敬也在登記前最後一刻被國民黨高層勸退，完成泛藍整合，但因高起步較晚，尤其原台南縣區幅員遼闊，打起來格外辛苦。

高思博陣營自估目前雙方差距不到十％，大有可為；黃偉哲陣營則猛酸高思博快被林義豐黃金交叉，恐落居老三。至於被歸為泛綠的前縣長蘇煥智及前台聯立委許忠信，在黃、高捉對廝殺下，在選戰能見度上有被邊緣化的危機；而因反龍崎掩埋場而參選的陳永和，則強調是為理念而選，不在乎名利、選票，可說是最另類的參選人。