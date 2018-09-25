選戰倒數60天，六都爭霸戰之桃園》鄭藍綠通吃 陳找馬站台

2018-09-25

記者陳昀／特稿

縣市長選舉進入最後兩個月衝刺，桃園市主要由尋求連任的市長鄭文燦對決國民黨參選人陳學聖。鄭文燦上任以來積極推動建設、勤走基層且藍綠通吃，看好度大幅領先；陳學聖近來積極參與基層活動，多次找前總統馬英九站台，力拚最後關頭「逆轉勝」。

市長當里長做 鄭看好度大勝

鄭文燦執政三年多來，因「市長當里長做」且身段柔軟，與里長、市議員等人直接透過LINE互動，迅速回覆、決斷地方意見，成功「超越對立，翻轉桃園」，收編許多原本支持國民黨的樁腳，連藍營議員的批評火力也漸弱，近期鄭出書暢談「翻轉桃園」的從政心路歷程，發行量上看萬本，還舉辦多場簽書會，但他不敢懈怠，還是天天行程滿檔。

雖然在野陣營質疑鄭只會撒錢和剪綵，但鄭文燦任內，桃園各項大小建設「動起來」，社會福利也貼近民意，除了社會住宅陸續動工，並推動租金補貼、中班免學費等政策，相關「有感」政策都是他連任的最佳助力。

陳學聖具有全國性知名度，但被認為深耕地方不足，獲得提名後他積極整合地方勢力、參與基層活動，還多次找馬英九掃街助陣、拉抬氣勢。

陳學聖深信自己最後關頭能「逆轉勝」，近期猛批桃市府缺失，但至今沒打到鄭文燦及市府的「痛處」，還常被反嗆「只會亂噴口水」，最後兩個月陳學聖如何出奇招逆轉勝，各界等著看。

此次登記參選的還有前立委楊麗環、華航企業工會秘書長朱梅雪、榮星動物醫院院長吳富彤。楊麗環對地方耕耘頗深，但這次脫黨參選與陳學聖分食藍營大餅，想要勝出，還要更努力。