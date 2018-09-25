選戰倒數60天，六都爭霸戰之台中》林盧咬得緊 全看游離票

2018-09-25

記者張菁雅／特稿

距離年底選舉剩下兩個月，台中市長選情日趨激烈，在近期公布的各家民調中，不表態的選民約佔三成，成為影響選局勝負的關鍵。民進黨籍現任台中市長林佳龍持續打「政績牌」，勤走基層，加強向選民宣傳政績；國民黨台中市長參選人盧秀燕則在「祭拜」風波後，攻勢轉趨保守，並與黨籍市議員結合，陸續在各區舉辦說明會。

林佳龍尋求連任，一開始就決定採取正面選舉，透過政績爭取選民支持，除全盤掌握重大建設執行狀況，連巷道打通、臨時停車場闢建等小型工程，他都親自到場聽取地方意見，根基打得極深。

另外，台中花卉博覽會將在十一月三日開幕，距離投票日不到一個月，若是辦得成功，不僅將台中市行銷到國際，也會將林佳龍的聲勢帶到高峰。因此，市府上緊發條，國民黨籍市議員則是想盡辦法找出問題，花博戰火在府會間已延燒多時。花博成敗，也成為影響選情的變數。

林主打花博 盧「祭拜」風波後轉保守

盧秀燕先前緊咬林佳龍的梨山後援會餐會涉嫌賄選，不料操作過頭，使用林佳龍照片不當，衍生「祭拜」風波，引起撻伐。盧秀燕事後收起攻勢，回到跑基層、辦問政說明會的方式，除強化組織攻勢，也與黨籍市議員結合，在各區提出政見，補足在基層與政見方面的不足。

在民進黨內所做的民調中，林佳龍都保持領先；在各媒體公布的民調中，林佳龍的支持度與盧秀燕接近，看好度則大幅領先，但不表態的選民約佔三成，雙方陣營都認為多數不表態選民是傾向支持自己，兩人接下來不但不能犯錯，還必須把這些選票催到各自陣營，才能立於不敗之地。