選戰倒數60天，六都爭霸戰之新北》蘇侯爭出線 搶中間選民

2018-09-25

記者賴筱桐／特稿

全國最大票倉的新北市長選戰眾所矚目，國民黨參選人侯友宜頂著「鐵漢英雄」的光芒參選，憑藉七年副市長的行政優勢與市政歷練，目前在各方民調暫居領先；民進黨參選人蘇貞昌強攻「衝衝衝有效率」與「秀政績會做事」緊追。最近的促轉會「東廠」風波對雙方選情都有影響，誰能鞏固藍、綠基本盤並爭取中間選民支持，將是致勝關鍵。

侯友宜從警界轉戰政界，擔任副市長七年多，他熟稔市政並關注婦幼、公安等議題，強力掃蕩八大行業及違建，形塑「鐵漢正義」的特質；他也勤跑基層、建立人脈，善用庶民語言展現親和力，背後又有新北市政府行政資源的奧援，在各方民調的支持度、看好度暫時領先。

政壇老將蘇貞昌身經百戰，對於外界質疑他七十一歲參選的年齡問題，他以跑透透的好體力並輔以年輕競選團隊的創意戰法，努力打破外界的刻板印象，他也善用網路直播、動畫宣導政策爭取年輕選票，證明自己思維年輕，訴求2.0版的蘇貞昌打造「新新北」。

「東廠」風波影響 藍綠急固基本盤

蘇貞昌非常努力，競選團隊也很打拚，選況暫居落後的主因有二：第一是民進黨中央執政包袱的大環境不利因素，第二仍是年紀問題。很多中間選民認同蘇昔日政績，也肯定他做事有效率，但因為不滿民進黨中央執政的成績，「不討厭蘇貞昌個人，但不喜歡他背後的民進黨」，支持度因此有所保留。另外，年輕選民求新求變、不愛傳統型政治人物，就算老縣長以前做得再好，也想換新人試試。

促轉會的「東廠」風波就是一例，全案並非蘇貞昌授意或主導，中間選民也清楚認知這與蘇並無干係，蘇貞昌被迫「概括承受」，相當無辜。