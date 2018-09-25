選戰倒數60天，六都爭霸戰之北市》藍綠白纏鬥 勝負難逆料

2018-09-25

記者沈佩瑤、鍾泓良、周彥妤／特稿

年底百里侯選舉已進入最後兩個月的決戰階段，從北到南，各陣營激烈交鋒的煙硝味日趨濃厚，尤其是首都市長爭奪戰，藍綠白攻防不斷，在國民黨參選人丁守中與民進黨參選人姚文智夾殺下，尋求連任的台北市長柯文哲近期僅微幅領先丁守中，最後鹿死誰手仍難逆料。

二○一四年，柯文哲以白色力量打破藍綠，贏得北市長寶座，這次尋求連任面臨不小挑戰。為穩固年輕族群的支持，柯化身網紅、直播主，以群眾募資籌銀彈、參加電音趴，噱頭十足；LINE@還新增「做自己的施鹽市長」等功能，目標直指年輕選票。柯更自稱行動藝術，走訪外縣市炒作自己全國聲量。

柯打吳音寧頻失分 無法拉大差距

不過，柯近日「修理」台北農產運銷公司總經理吳音寧，甚至爆粗口，導致一連串失分，也讓外界發現，柯要將北農當作「選票提款機」，原本支持柯的中間選民、淺綠、淺藍更加猶疑，姚、丁也藉此猛攻，凸顯柯傲慢、罵吳音寧騙藍營選票，導致游離的中間選民更多，加上其他因素，令柯無法拉大領先差距。

北市過去政治版圖藍大於綠，丁守中「學者型官員」形象合藍營選民口味，但他沒搶下先機。近幾個月，部分藍營支持者指民進黨中央執政成績不理想，但也未像過往反射性支持扛藍旗的丁守中，加上黨產被查封，許多國民黨員更說「沒錢很難打仗」。如何有效激發藍軍支持者歸隊，以求一舉擊潰擁有行政資源的柯市府大軍，將是丁最後能否勝出關鍵。

代表民進黨出征的姚文智在海基會副董事長兼秘書長姚人多、綠營資深幕僚協助下，幾乎天天掃市場拜票、定期召開政見記者會，固守深綠長者票，選戰節奏漸上軌道。此外，姚也在北農議題上結合綠營北市議員做議題攻防、聲援吳音寧；但歷經民進黨「友柯」議員「退黨」風波，市長參選人母雞與議員參選人小雞關係也發生微妙變化，姚只得狂打「團結牌」，與參選人聯合競選，謀求突圍的契機。