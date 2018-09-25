中國打文宣戰 直搗川普票倉

2018-09-25

〔記者高嘉和／綜合報導〕美中新一波關稅戰開打，在中國對美國商品祭出關稅戰子彈已快用罄下，開始大打文宣戰。

除國務院發表長達三．六萬字的「關於中美經貿摩擦的事實與中方立場」白皮書，大罵美國貿易霸凌主義外，官媒中國日報還砸錢在愛阿華州「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）刊登四頁廣告，大罵「川普愚蠢行事，害慘愛州黃豆農」。

美國連三波合計已對中國高達兩千五百億美元商品加徵關稅，中國合計對美一千一百億美元商品課徵關稅加以報復；對比中國每年對美出口逾五千億美元、自美進口約一千三百億美元，中國已快無關稅戰子彈可打。

中國國務院昨發布「關於中美經貿摩擦的事實與中方立場」白皮書，採軟硬兼施；除強調中美經貿合作互利共贏、中美經貿關係的事實、中國的立場外，也強硬批評美國貿易保護主義行為、美國貿易霸凌主義行為、美國不當作法對世界經濟發展的危害等。

登廣告「川普害慘愛州黃豆農」

中國還派出官媒「中國日報」付費在愛阿華州「狄蒙紀錄報」刊登四頁廣告，直搗川普票倉的農業州，除痛批「川普愚蠢行事，害慘愛州黃豆農」外，還引述美國黃豆協會、全國商會對川普的不滿批評，擺明用砸錢廣告戰，利用美國民主體制來「以美制美」。前白宮國家安全會議發言人費艾托（Tommy Vietor）分析，「中國政治操作相當專業。」

該廣告引述美國黃豆協會副主席史蒂芬斯先前說法，「中國是美國黃豆的最大進口國， 我們禁不起失去這個蓬勃發展的重要市場」；還引述美國全國商會數據，強調受關稅威脅的愛阿華州出口總值已破十億美元，愛州有高達四十五萬餘個工作機會得由貿易支撐。