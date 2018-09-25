台商2招應變 提前出貨、移轉生產

2018-09-25

〔記者張慧雯、卓怡君／台北報導〕美中新一波關稅戰開打！法人提醒，雖然上週五台股一舉收復各均線，並站上一萬九百點，有機會再度挑戰「萬一」關卡，但美中貿易戰升溫，且美股創高後也可能修正，建議台股投資人操作仍要謹慎，不宜過度追高；法人還分析，在中國台商多採取短、長期策略因應，短期就是提前出貨到美國，長期則是提高非中國生產基地訂單比重，降低美中貿易戰的衝擊。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，在中國生產製造的台商，大多已提前拉貨出口至美國，短期來看，美中貿易戰所帶來的直接影響仍低，但間接影響仍有待評估；但有不少台商已提前因應，移轉生產線到非中國地區，因而帶動非中國生產基地訂單快速提升，其中又以傳統產業居多，如紡織、球鞋等相關供應鏈，有可能出現轉單效益。

野村投信投資部主管姚郁如認為，新一波課稅清單中消費品占二十三％，消費品課稅會對市場造成較大衝擊，因為消費品屬於直接上架販賣的產品，會直接影響到美國物價。

她研判，美國第一回合五百億美元課稅初步清單中消費品占比十二％，但最終清單中占比下降至一％，代表初步與最終清單中仍有協商空間；另此次課稅對中國台商影響並沒有想像中嚴重，但對單一公司或產業還是有影響，目前看來，較會被影響的產業包含家電、家具及食品等產業。