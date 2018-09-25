貿易戰升溫 日韓企業撤中國產能

2018-09-25

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據路透報導，美國總統川普對中國進口產品發動三波加徵關稅行動後，包括記憶晶片、機械等越來越多亞洲大型製造商，開始將產能撤離中國，轉移到亞洲其他國家，以免遭到池魚之殃。

今年七月，美國對中國首批進口產品課稅時，南韓SK海力士（見圖，美聯社）、日本三菱電機及東芝機械、小松製作所就開始計畫轉移產能，轉移行動已在進行中；台灣仁寶電腦及南韓樂金電子也提出應變方案，以防貿易戰持續升溫。

亞洲製造商可對美國的課稅行動迅速做出回應，主因是許多大型製造商在多個國家設廠，因此能將部分產能轉移，無須蓋新廠；台灣和泰國等國政府，更鼓勵廠商將生產撤離中國、返國設廠，以降低對中國的經濟依賴。

美國七月宣布，對中國五百億美元產品分兩波課稅二十五％；上週又宣布對中國二千億美元產品課稅十％，美東時間週一凌晨生效，明年起關稅將增至二十五％；川普還放話一旦中國採取報復措施，將對中國另二六七○億美元產品課稅，這將使中國出口美國的所有產品都被課稅。

過去數十年，中國做為全球低成本生產基地，加上又是成長最快的市場，吸引很多製造商設廠及打造供應鏈；如今美國對中國產品課稅，將衝擊中國做為低成本生產基地的地位。

除了大型製造商，亞洲部分中小企業也在思考對策，例如生產空氣清淨機的南韓IM Healthcare表示，如果美中貿易衝突惡化，考慮將產能由中國移往越南或南韓。