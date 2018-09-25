高盛︰美對中全面課稅 機率達6成

2018-09-25

美6兆元關稅戰開打 中國立即報復

再面臨8.2兆元商品課稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對中國新一波二○○○億美元（約六兆台幣）產品課稅十％，台灣時間昨十二時正式生效，中國立即回擊對美六○○億美元產品課稅五到十％。白宮經濟顧問納瓦洛表示，若中國展開報復，川普先前聲明已經很清楚，將會對中國更多產品課稅；高盛預估，美國對中國全部進口產品課稅機率已劇升到六十％。

美國對中國二○○○億美元產品課十％關稅，內容涵蓋冷凍肉品、電視零組件等，明年起關稅將升至二十五％，累計三波已對二五○○億美元中國產品課稅；中國立即對美六○○億美元產品課稅，包括電腦、紡織品等約一六○○項產品課稅五％，化學品、肉類、小麥、酒和液化天然氣等逾三五○○項產品課稅十％，累計對美一一○○億美元產品課稅。

中取消赴美 期中選舉前不談判

中國原計畫派出由中層官員帶領的代表團提前到華盛頓，為副總理劉鶴下週與美方談判鋪路，但這項計畫已被取消；知情人士透露，中國在美國期中選舉之前都不太可能坐下來與美國談。

美國官員警告，川普非常重視重新平衡貿易關係的承諾，中國報復只會促使美國進一步對中國產品課稅。納瓦洛接受美國公共廣播電台訪問，被問及中國報復是否會促使川普展開新的關稅行動時說，「總統在聲明中已清楚表明，如果中國報復，下個過程就是對額外的中國產品加稅。」

美國外交關係委員會資深研究員阿爾登（Edward Alden）表示，貿易戰有可能失控，但也有談判機會。他說：「川普政府必須搞清楚自己的立場：希望從中國那裡得到什麼？要授權誰擔任主要談判員，並與中國敲定協議？除非能做到這些，雙方不可能進行實質談判，衝突持續升高可能性將上升。」

高盛直言，在川普放話中國一旦報復，就要對中國另外二六七○億美元（約八．二兆台幣）產品課稅後，美對中全部進口產品課稅的機率已升到六十％；貿易戰對美國通膨影響越來越明顯，目前美國已宣布對中關稅措施，將使美國核心通膨升高約○．一％，若下一輪對中關稅措施生效，美國核心通膨將升高約○．二％。