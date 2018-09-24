實價有空窗期 林志玲售豪宅 小賺傳成慘賠

2018-09-24

〔記者徐義平／台北報導〕日前「台灣第一名模」林志玲出售台北市中正區豪宅「力麒麒御」十六樓，因過戶到實價揭露會有一到兩個月「空窗期」，竟被市場誤傳為慘賠兩千七百萬元脫手；經記者多方查證，該戶最終成交總價是一．六一億餘元，相較「志玲姐姐」在二○一六年五月以一．五七億元購入，真相是小賺四百萬元。

市場誤傳 慘賠兩千七百萬元

林志玲當初砸下一．五七億元買進該豪宅十六樓，坪數約二一○．四八坪（包括四車位、約四十六．○四坪），依每個車位單價三百萬元估算，扣除車位坪數與總價，推估每坪買進單價約八十八．一八萬元。

記者查證 真相是小賺四百萬

今年六月時，有業者在五九一售屋網刊登該戶售屋資訊，開價一．八八億元，沒多久就傳出成交，八月該戶正式過戶，就被爆出僅以一．三億元成交，是大賠兩千七百萬元，這消息讓房產界有些意外及不解。

房產業者指出，雖然當事人對於市場傳言相當低調，並未公開說明真偽，但「志玲姐姐」買進時間點是此波房市景氣最低迷時，賠錢出售的機率很低，且當事人也沒有缺錢賠售壓力；待十月份新一波實價揭露就會「打臉」這傳言。

揭露空窗 恐影響交易透明性

根據記者多方求證，且掌握到相關成交資料，該戶實際成交總價是一．六一億元，扣除車位坪數及總價，每坪成交實價是八十九．四萬元；相較林志玲兩年前買進的一．五七億元，真相是小賺四百萬元，並非少數業者誤傳的慘賠兩千七百萬元。

有學者分析，「志玲姐姐賣豪宅慘賠」傳言凸顯出實價空窗期的問題，目前房地產成交後，過戶到實際實價揭露間有一到兩個月的時間，若有心人士趁機利用該空檔、釋出虛假交易資訊，就會影響房市交易秩序及透明性，值得主管機關檢討改善。