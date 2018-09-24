受困火場女童獲救 勇消嗆昏殉職

2018-09-24

〔記者蘇福男、王俊忠／綜合報導〕高雄市茄萣區透天厝昨中午發生火災，消防員救出受困的十一歲女童，還在火場的高市消防局湖內分隊員蔡倍昇卻回報「空間迷航、不清楚方向，請求救援」，救援人員在二樓後房間找到他，但蔡員氣瓶已耗盡，人陷入昏迷、無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，三十五歲之齡英勇殉職。

現場指揮官、高市消防局第五大隊第一中隊長董柏維表示，消防隊抵達現場，一路在起火點一樓廚房後方佈水線滅火，另一路由蔡倍昇等四員入室搜救。

蔡倍昇 空間迷航曾求援

他說，受困女童十二時五分獲救，他十二時八分對蔡員位置確認回報，蔡回報說人在二樓。十二時十二分，再要求蔡確認位置，蔡回報仍在二樓，但已空間迷航、不清楚方向，請求救援，救援小組十二時二十五分發現蔡員倒臥二樓後房間，消防裝備穿著完整。

留下一歲獨子 愛妻淚崩

蔡員的妻子抱著一歲多的兒子到醫院見蔡最後一面，蔡的家屬無法相信「去救人怎會弄到自己受困、丟了性命」？

董柏維說，失火民宅裝潢多、頂樓又沒開口，在窗戶密閉情況下，火災現場煙霧瀰漫，蔡倍昇無法判斷所處位置，很容易失去方向感，這就是「空間迷航」。

董柏維說，空氣瓶一般裝二五○至二七八bar，可使用二十到二十五分鐘，救災裝備昨才檢測過，蔡員的氣瓶沒問題，事發原因待釐清。

湖內消防分隊小隊長黃榮裕表示，蔡倍昇通過消防特考結業分發， 二○一三年調到湖內分隊，因考取EMPT高級救護員，除出勤救災救護任務，並擔任EMPT高級救護員和婦宣隊教官。一年多前蔡員與愛情長跑十四年的女友結為連理，育有一子。