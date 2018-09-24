反深澳燃煤電廠文宣爭議》蘇批侯騙票 有如詐騙集團

2018-09-24

〔記者林欣漢、邱書昱、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜日前推出反深澳燃煤電廠影片，因影片中的污染畫面取自國外，連日來被民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評造假、騙選票，蘇昨更暗諷有如「詐騙集團」，呼籲選民用選票來制裁。侯友宜反擊說，深澳燃煤電廠是重大的公共民生議題，保護下一代健康的環境很重要，希望老縣長能苦民所苦。

侯：盼老縣長能苦民所苦

蘇貞昌昨再批評說，台灣民眾因被詐騙集團騙久了，對於「造假」非常憤怒，看到賣油的人從國外買飼料油來摻雜，稱為黑心油、黑心廠商，選舉的人如果買國外的影片來造假，那選民不知怎麼稱呼他？大家只有一個方法，就是用選票來制裁。

侯友宜呼籲民眾觀看影片，就能體會反對空污的意涵，他指國際社會為了保護下一代健康，已逐漸淘汰燃煤電廠，「希望老縣長能苦民所苦，一起反對深澳燃煤電廠。」

對於侯友宜發布的「同一片天空」影片引用國外污染畫面的爭議，國民黨籍新北市長朱立倫為侯緩頰表示，這部影片是「示意」未來深澳電廠興建後，將造成的空氣污染，深澳電廠造成污染不是朱立倫講的、也不是侯友宜講的，而是台大、中興大學等各單位學者專家的研究報告。

另，蘇貞昌昨天成立瑞芳區競選總部，「反深澳燃煤電廠自救會」會長陳志強在活動結束後，趨前向蘇貞昌表達訴求，蘇猛拍陳的肩膀並拿走文宣，對於陳志強詢問支不支持深澳燃煤電廠的問題，蘇僅回以「謝謝、加油」。

陳志強表示，蘇貞昌在瑞芳競選總部成立大會中，對於瑞芳多數居民反對的深澳燃煤電廠隻字未提，他向蘇陳情卻遇到這般對待，讓他非常氣憤。

蘇貞昌昨晚十一點半也發出新聞稿向陳志強道歉。蘇表示，昨天他在瑞芳舉行瑞芳區競選總部成立大會，許多熱情的民眾都前來參加，他非常感謝。結束後，他急著趕往九份老街直播的行程，走在路上，陳突然靠近，表明是里長，並拿著資料要給他。他雖然急著趕路，但第一時間還是一再表示「謝謝你唷，祝福你喔，我們一起加油」，並跟陳握手，在拿資料的過程中，如果因為急促聲音大，或碰觸到陳造成陳不舒服，他也誠心地向陳致歉。