7子3癌2盲// 半盲嬤幫兒作保 屋遭查封

2018-09-23

〔記者林嘉東／基隆報導〕八十六歲阿嬤陳郭彩鳳左眼失明、右眼白內障，含辛茹苦養育七名兒女成人，無奈造化弄人，子女三人罹癌、兩人眼盲，又因十多年前替小兒子買車作保，么兒如今癌末，阿嬤卻面臨房子被法院查封的困境，清苦度日的阿嬤為此夜夜難眠，雖緊急提出異議，讓房子暫時不被拍賣，但她沮喪地說：「真不知道未來該怎麼辦？」

彩鳳阿嬤從小一眼全盲，另一眼白內障而逐漸看不清楚，法院上門查封房子後，她把雨傘當成導盲杖，走在前頭引導同樣左眼失明、患病右眼目視距離僅剩五十公分的五十三歲次子陳振郎出庭，她說，只希望能保住遮風避雨的十三坪小房子。

么子買車載客 才繳4期腦癌住院

阿嬤說，房子是大女兒花一百二十萬元買給家人住的，買不到半年大女兒就癌逝；十四年前小兒子陳正和為分擔家計，分期買下一輛四十五萬元新車拿來跑車賺錢，未料只繳了四期，么兒就因腦癌住院，隔年車子被汽車公司扣走，她以為「已經抵掉」車款，後來接到支付命令，認為車子早被扣走，遂未多加注意，沒想到今年四月法院人員上門貼封條，才知道房子被查封。

法院的人說，她兒子的車只拍賣了廿四萬元，餘額、違約金加總要五十六萬元，加上多年遲延的利息，至今欠下九十幾萬元，因她是買車分期連帶保證人，所以查封她的房子。阿嬤次子絕望說，當初也不是故意的，沒想到全家人可能要流落街頭。

餘額未清滾成90餘萬 13坪屋暫保

阿嬤說，她的三女兒全盲，長子除了全盲還患腦癌，四十六歲小兒子則是腦癌和鼻咽癌末期，現今她每天做飯菜給大兒子吃，還要到醫院探視小兒子。

阿嬤透露，朋友幫她向法院提起債務人異議之訴，暫時保留房子至法院做出裁判，但她沒錢也不懂法律，每月靠老人年金與兒子殘障補助共一萬二千多元過活，很害怕最後仍然保不住房子。

律師蔡家豪表示，阿嬤是分期付款連帶保證人，雙方法律關係明確，汽車公司可選擇向兒子或阿嬤求償，看起來無解，不過實際情況要閱卷後才知道。