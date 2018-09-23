焦點評論》莫讓爆量公投擾大選

2018-09-23

記者陳鈺馥／特稿

今年底「公投綁大選」最多將高達十案，爆量公投提案引來各界擔憂，可能連帶影響正常選務作業。「公投法」修正美意原為落實「直接民權」，但公民投票已淪為反同、挺同團體的角力場，中選會應提早做好準備，莫讓「公投擾大選」。

九合一地方公職人員選舉各地選情複雜，若有十案公投順利成案，今年將史無前例擺上三個公投票匭，民眾若一次領十張公投票，圈選完後要如何入匭，將是一大考驗，屆時恐一堆人在票匭前躊躇辨認，爆發公投票入匭大塞車不無可能。

其次，全國一萬五千多個投開票所，有些空間狹小，擺放一般選舉票匭都不夠，要如何多擺三個公投票匭，另外為趕在午夜十二點前開完票，究竟數案公投要如何一起開票、唱票，中選會至今未有定論，如何讓地方政府放心「公投綁大選」。

在技術層次上，今年公投票都是白色，年長者一次領十張公投票，蓋完後如何區分要投入哪些票匭，恐怕又一場實驗性災難，若反同、挺同公投、國民黨「反空污」三公投順利成案，是否同性質、同團體，投入同一票匭，或打破各自入匭，未來都還有得吵。

台灣過去成案公投數量少，中選會游刃有餘，今年面對史上最多案「公投綁大選」，中選會準備好了嗎？應提早演練各項模擬，尤其中國嗆言反對東京奧運正名台灣隊後，官方不能排除出現境外勢力結合國內政治團體，以公投介入擾亂大選的陰謀。

有訊息流出，因今年公投議題牽涉同性婚姻平權、台灣隊正名、反對非核家園、反日本核食等，包含基督教團體、同志團團、獨統派團體、在野勢力，會大量動員集結，恐干擾正常選舉投票作業，中選會不能總千篇一律「先選舉領投、再公投領投」一招打天下。

因「公投法」下修投票年齡，今年新增六十萬十八歲以上、二十歲以下的公投首投族，政府機關有義務妥善規劃，不要讓年輕人體驗民主的「公投初體驗」，成為惡夢。