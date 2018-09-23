營業秘密保衛戰 成案須有3要件

2018-09-23

〔記者林菁樺／台北報導〕高科技產業競爭激烈，更掀起一股營業秘密保衛戰。經濟部智慧局表示，不只半導體等產業要慎防，傳統產業觀念也要跟上。有廠商提告前，連最基本三要件資料都填不出來，根本無法成案，智慧局近年與公協會合作，加強各產業對營業秘密的概念。

觀念薄弱 合理保密措施最被忽略

智慧局官員指出，一般檢調偵辦營業秘密案件，需要原告先填寫釋明表，交代清楚營業秘密內容，包括可能觸及對象、公司採行哪些保護措施等，但檢調單位卻發現，很多公司根本填不出來，顯見台灣企業觀念薄弱。

營業秘密構成有三要件，包括「秘密性」、「經濟性」及「合理保密措施」，三要件都需符合。秘密性的判斷依據為能否輕易從公開管道得知、資訊要具獨特性，經濟性不一定為量化數字，能增加企業競爭優勢也算；保密措施則包含文件、人員管理，像文件要加密上鎖管理，員工要內部訓練、簽署保密協定等。官員指，最容易忽略的即是合理的保密措施。

至於合理的保密措施標準法官會視企業規模大小評斷，官員呼籲，觀念是最基本需要加強，國內製鞋大廠幫NIKE代工設計，卻發生員工將設計圖外洩，導致商品上市前，已在國外網站廣為流傳，損及公司形象商譽。

國內高科技大廠包括台積電、康寧、美光、友達、聯發科等業者自主成立「台灣營業秘密保護促進協會」，近三年協會也與官方合作，在北中南舉辦宣導會，盼強化中小企業觀念，官員說，不只半導體等產業要慎防，台灣傳產更有不少隱形冠軍，未做好保護也很危險。