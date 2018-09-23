堵中國挖角 營業秘密法防線升級

2018-09-23

綠委提案修正 原告、被告、律師等都有保密義務

〔記者林菁樺／台北報導〕為防堵我國人才遭中國挖角，《營業秘密法》本會期列最優先法案，經濟部智慧局官員指出，營業秘密法自二○一三年二月修正實施，已屆滿五年，期間中國搶才問題更趨嚴重，綠委提案修正，新增「偵查內容保密令」，在案件審理過程中，原告、被告、律師等人都有保密義務，防線升級後可望加快審查速度。

中國今年二月底打著惠台卅一項措施，企業不免憂心技術外流、人財兩失。以公開的營業秘密官司結果來看，包括台積電、大連化工等員工都將公司重要機密文件非法洩漏給中國，且大連化工一案更造成公司重大損失，官員指，「中國挖角台灣人才有越來越嚴重趨勢」，也是政院為何將此法列入最優先之一。

智慧局指出，一九九六年《營業秘密法》制訂時僅有民事責任，直到二○一一年底，馬前總統造訪竹科時，廠商反映中國企業早已挖走不少主管階級，要求政府重視人才跳槽赴中國問題，官方趕緊補破網，納入刑事責任並於二○一三年二月實施。

對此，官員表示，現有刑度與要件已算完備，如意圖於中國、香港等國外洩漏機密，較一般刑度加重並可處一到十年以下有期徒刑，罰金三百萬元起跳、最高五千萬元，但實務方面盼審案速度加快。

我國晶圓龍頭台積電的營業秘密保護是企業典範，不過官員舉例，台積電與離職員工的官司案，也要耗上三至五個月才結案，且「這已經算是很快的速度」。

官員解釋，營業秘密涉及專業又是秘密，原告會主張秘密保護，被告則說是自我研發，立場不同，但兩造通常都不願說明太多，避免秘密又曝光，審案速度自然不快，若新增「偵查內容保密令」後，雙方願意「多講一點」，審理速度提升，也能強化嚇阻力。

本次營業秘密法主要增訂十四條之一至四的「偵查內容保密令」，由檢察官核發，包括原告、被告、律師等與營業秘密案件偵辦過程有接觸者都有保密義務，違反處三年以下有期徒刑或一百萬元以下罰金。