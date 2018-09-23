中國招聘網站 滲透台灣搶人才

2018-09-23

開放使用台灣手機號碼註冊登錄

背後有中國官方支持

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國八月取消「台胞就業證」，近日又開放人才招聘網站的對台介面，可直接使用台灣手機號碼註冊登錄，等於在台灣就能找中國職缺，並聯繫回覆。學者認為，這是一種滲透手法，中國已深入台灣境內「搶人才」，這些網站背後有中國官方支持，台灣求職者資料將被中國政府掌握。

依據「兩岸人民關係條例」與「就業服務法」規定，台灣的求職網站不能刊登中國職缺，違者可處十萬元到五十萬元的罰鍰。不過，智聯招聘、智聯卓聘、51 job、拉勾網、Boss直聘、前程無憂等中國的招聘網站，近日開放使用台灣手機就可註冊登錄，換句話說，在台灣就可上網找中國的工作，甚至透過網路面試，不必親赴中國。對此，陸委會官員表示，網站在境外，無法規範。

台灣人填寫資料 恐遭中國監控

上中國招聘網站求職，登錄資料須選擇「中國台灣」，等於還未到中國工作，就須先承認「一中」。清大社會所長沈秀華認為，中國利用各種方式侵蝕台灣主權，透過網路特性，「把治權延伸到台灣境內」，視台灣為中國領土的一部分，「雖不是直接統治，但透過網路與在中國的台灣人，等同治理台灣民眾」。

沈秀華說，中國利用網路便利性，讓沒有風險意識的台灣民眾，抱著姑且一試心態，上網填寫求職資料，卻陷入人在台灣卻被中國監控的危機。

中研院社會所副研究員林宗弘表示，中國的招聘網站背後都有中國的「人力資源和社會保障部」的支持，是有官方背景才能經營的特許行業，這也是當初有台灣的人力銀行想到對岸發展，卻無法切入的原因。

林宗弘強調，在中國招聘網站登錄的所有資料，要與中國政府連線，而且共產黨也介入管理，通常對岸掌握資料後，會建立個人的政治檔案，並進行政治考核。其實現已在中國就業的台灣人都被建立政治檔案，除非是透過台商赴中的台幹未留下就業紀錄者。一旦有「黑資料」、「黑紀錄」，未來升遷都會受到嚴重影響。

林宗弘指出，主計總處統計，過去三年，赴中台幹已從四十三萬人降低至四十萬人，事實上，美中貿易戰已對中國經濟帶來負面影響，中國就業展望並不樂觀，想赴中就業的台灣民眾仍要考慮對岸優勢減退與政治風險提高等問題。