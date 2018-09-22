五星共產寺打人 警逮魏明仁

2018-09-22

〔記者張聰秋、顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉的百年古剎「碧雲禪寺」，遭營建商魏明仁插上中國五星旗並播放中國國歌，淪為「五星共產寺」；彰化縣長魏明谷昨宣布下週三（二十六日）將強制拆除違建部分，沒想到縣府官員到場執行斷水斷電時，魏明仁竟在警察面前痛毆建設處董姓科員，遭警當場逮捕，依妨害公務及傷害罪移送。

彰縣官員斷水電 魏明仁出拳毆傷

昨天下午四點，建設處官員由警方保護，到碧雲禪寺張貼違建物公文，同時執行斷水斷電，魏明仁出面阻擋，還嗆「這裡是中華人民共和國土地，你沒權這樣做！」儘管現場警察眾多，魏明仁竟趁建設處董姓科員不備，迎面一拳猛擊其臉部，董員應聲倒地，唇齒流血。措手不及的員警忙將魏明仁以「現行犯」逮捕，在場鄉親看不慣，怒譙魏明仁：「背骨仔！真心換絕情啦！」

被捕的魏明仁在警局裡未上手銬，還悠哉地滑手機，訊後被依妨害公務罪、傷害罪移送彰化地檢署偵辦。遭毆的董姓科員由救護車送往田中仁和醫院急救，左上唇挫傷，唇內破皮紅腫且有暈眩，已經包紮治療，他說，自己就是二水鄉人，魏男侵占寺產的行徑很可惡，一定會對魏男提告。

官員要告魏 縣府下週三強拆違建

碧雲禪寺創建於日治大正十年（一九二○年），是典型傳統「巖仔」（指靠近山邊的寺廟）的佛寺，該寺的比丘尼找營建商魏明仁擴建，不慎簽下本票遭法拍，魏明仁輾轉取得產權後，趕走比丘尼，把碧雲禪寺搞成「中共愛國主義復興基地」，插上五星旗進行政治宣傳，附近居民稱呼「五星共產寺」。

美國「紐約時報」日前報導此寺，讓當地人更加憤怒，痛批彰化縣府毫無作為，連民進黨自家議員也抨擊縣長魏明谷，魏明谷昨親上火線滅火。

魏明谷召開記者會表示，人民有言論自由，並非縣府毫無作為；他說，魏明仁非法占用古剎碧雲禪寺，用「中共愛國主義復興基地」名義作政治宣傳，損害國家尊嚴與人民感情，造成彰化鄉親困擾，他和縣府予以強烈譴責。

為了執行強制拆除作業，縣府昨天下午請水公司和台電人員協助執行斷水斷電。建設處長劉玉平表示，碧雲禪寺有部分是違建，興建在山坡地保護區的違章面積約兩千八百平方公尺，是兩層樓Ｌ形的建築物，屬實質違建，將優先強制拆除。

文化局長周馥儀指出，碧雲禪寺的正殿建物已近百年，在建築形式和建築裝飾，融合日治時期和戰後建築特色，經彰化縣政府有形文化資產審議委員會審議，甫於本月十一日登錄為歷史建築。