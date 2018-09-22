到處收購碼頭 中遠買到全球第3大

2018-09-22

〔編譯羅綺／綜合報導〕中國航運龍頭中遠集團近幾年在全球大肆收購碼頭，靠著「一帶一路」主力部隊快速崛起，投資希臘、西班牙、比利時等港口，甚至部分取得經營權，現今已躍居全球第三大航運業，成為太平洋航線運力最強公司。

中國投資「一帶一路」沿線國家港口，藉此擴張勢力範圍，中遠集團近年來順應中國政府的一帶一路政策，自二○一六年四月買下希臘最大港口比雷埃夫斯港六十七％股權後，陸續又買下荷蘭鹿特丹EUROMAX貨櫃碼頭、阿拉伯聯合大公國的阿布達比哈里發港二期貨櫃碼頭、義大利瓦多碼頭、比利時澤布呂赫等海運碼頭。

除了海港，中遠還收購了內陸國家哈薩克的霍爾果斯東門無水港四十九％的股權。紐約時報報導，霍爾果斯距離最近的海洋約二五七五公里，是一個陸上的交通樞紐，一條鐵軌貫穿而過霍爾果斯；中國透過陸路的「無水碼頭」，以火車取代傳統的水路貨輪，將一箱箱滿載貨櫃的火車，經由哈薩克送往國外市場。

此外，去年中遠以四九二．三一億港幣買下東方海外，一躍成為世界第三大航運公司；華爾街日報報導指出，中遠崛起背後是中國政府在操刀。東方海外公司原為家族企業，對於中遠提出的併購案原先不為所動，但受到北京當局的施壓，才不得已用「合理」的價格出售。完成交易後，中遠擁逾四百艘貨輪，成為太平洋航線運力最強的公司。

貿易戰重傷 上半年淨利崩跌

但路透報導，受美中貿易戰影響，中遠今年上半年淨利潤為四○八○萬人民幣，遠低於去年同期的十八．六億人民幣；中遠集團表示，上半年利潤下降九十七．八％，如今中遠正在努力應對成本上升和運費下降。

◎小檔案：中遠集團 中國中央直屬特大型國企

中國遠洋運輸（集團）公司早年是由官方交通部、貿易部等共同組成海外運輸管理委員會，下設的中國海外運輸公司，為中國最大的航運集團、也是中央直屬的特大型國企之一。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner到今年8月底最新統計，中遠集團在併購香港東方海外後，全球定期航運運能大增至275.8萬TEU（20呎標準貨櫃），排名超過法國達飛集團躍居全球第三，僅次於丹麥馬士基航運集團及總部設於瑞士的地中海航運集團。（記者高嘉和）