台灣港務公司：租賃碼頭非投資行為 歡迎外資

2018-09-22

〔記者陳宜加、洪定宏／綜合報導〕高雄港遭質疑中資入侵，台灣港務公司表示，投審會已認定東方海外無中資疑慮，且業者在高雄港僅租用貨櫃碼頭，非投資行為。交通部航港局說，港口為國際事業，歡迎外資投資。

台灣港務公司副總蔡丁義說，香港東方海外國際（OOCL）純粹租賃貨櫃碼頭設備作業，並協助其他國際貨櫃裝卸，在高雄港沒有投資行為；且中國船舶在台靠港作業十分普遍，即使東方海外不租碼頭，其他碼頭也有中遠船舶作業。

OOCL占高雄港吞吐量12％

蔡丁義強調，高雄港為國際商港，誰來投資都歡迎，且OOCL為高雄港最早經營的貨櫃碼頭公司，提供不少就業機會給國人，影響約上千家庭生計，就港務公司立場，OOCL貨物經由高雄港轉運，對業務也有貢獻，且投審會檢查台灣東方海外沒有中資。

他指出，目前高雄港吞吐量最高為長榮海運，約占三成多，陽明海運、萬海航運、美國總統輪船公司等業者占比也不少；中遠集團加上OOCL占十二％左右，OOCL每年作業量約一二○至一三○萬TEU（廿呎貨櫃）。

航港局副局長陳賓權表示，投審會審查台灣東方海外資金來源，確認股權已全部轉讓百慕達商東方海外，認定為外資，不受「大陸地區人民來台投資許可辦法」規範。