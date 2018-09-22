馬愛台建設喜迎 中遠早插旗高雄港

2018-09-22

〔記者王憶紅、高嘉和／台北報導〕中國超大型指標國企的中遠集團，其實早在馬政府主政時期推動愛台十二大建設，就是首家獲准參與愛台建設的中企；蔡政府執政後，今年初春節後某媒體就傳出中遠擬撤資高明貨櫃碼頭，主因是「兩岸關係不佳」。但到目前為止，中遠集團不僅未撤資，還因併購香港東方海外，「間接」擴大對高雄港的影響力。

資本額六十八億元的高明貨櫃碼頭公司，是馬政府愛台十二大建設的代表作之一，陽明海運為配合高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫BOT成立的特許公司，也稱為第六貨櫃中心，去年全年營運約一六九萬TEU（二十呎貨櫃）。

高明貨櫃碼頭第2大股東

高明貨櫃碼頭有台、中、日、美四大股東，陽明持股四十七．五％最多，其次就是中資中遠、中國海運、招商國際合組的香港商政龍投資公司持有三十％，其他為日商日本郵船集團（NYK Group）及美國Ports America。高明碼頭董事會設董事九席，陽明擁四席、政龍三席，美、日資各一席。

陽明主管指出，高明碼頭是陽明重要投資公司，但並非是陽明旗下子公司；之前媒體傳出「中遠集團擬出售高明碼頭股權，曾經徵詢過陽明」，事實上陽明自始至終、毫無所悉。

根據高明貨櫃碼頭與原高雄港務局簽訂的「高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫興建及營運契約」（簡稱第六貨櫃碼頭），負責六櫃五十年的興建與營運。二○一一年一月第一期碼頭開幕，首年即有一○八萬TEU的成績，創下營運首年即獲利的碼頭營運紀錄；二○一四年九月第二期碼頭工程完工加入營運，年設計裝卸能量增加到二八○萬TEU。