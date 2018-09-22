外資轉中資》中資繞道投資上層結構 台灣難防

2018-09-22

〔記者高嘉和、黃佩君／台北報導〕隨著中資大舉進行海外併購，送進經濟部投審會的「外資轉中資」案件越來越多。投審會把關審查關鍵主要有二，一是在中資持股第三地公司是否逾三成股權，或是取得實質經營控制權，但計算及認定標準有其難度，就會形成「中資易閃、台灣難防」的窘境。

持股第三地公司 再取得實質控制權

以知名電商「蝦皮案」為例，中國騰訊是蝦皮母公司新加坡SEA集團的大股東、持股近四成，那蝦皮到底是不是赤色的？有兩種算法，一種是中國騰訊有四成股東非屬中資，騰訊持有SEA集團股權三十九．七％；依此換算，SEA集團中資占比不到二十四％、未達三成門檻，投審會就是採取此算法。

但質疑者認為，一旦認定某家公司是中資控制公司，該中資公司持股達三十％以上的第三地公司，就應認定中資，這樣對於中資管理才能真正落實。

還有就是知名小清新國片「我的少女時代」。該片是由台灣秀泰影城、國賓影城與大魯閣纖維集團合資成立的華聯國際發行；華聯曾在二○一四年登上興櫃，是指標的文創股，但隔年以前進海外發展為由、撤出興櫃市場，去年更宣布控股公司Vantage Metro Limited與港股掛牌的HMV數碼中國集團合併，引發外界關注是否為中資繞道香港介入台灣影視產業。最後結果是，華聯國際算是僑外資，且中資持股未滿三成，也是放行。

另外，荷商恩智浦半導體（NXP）在前年以二十七．五億美元高價，出售其標準產品業務給中資建廣資產、智路資本組成的Nexperia，台灣耐智亞半導體的上層結構也從外資轉為中資，後因耐智亞在台灣僅經營電子材料批發業務，不會從事產品的設計、研發與製造，投審會放行過關。

但另一方面，若投審會不僅採形式上的股權比例、最終受益人等審查，而是採取較為實質的「中資具控制能力」等原則，卻又有可能不被台灣的司法系統相挺。

例如淘寶與阿里巴巴當初均是真中資、假外資，但因中資未滿三成，投審會以實質控制力認定開罰並要求撤資，兩案卻在行政法院因法官及司法見解不同而有不同結果；阿里巴巴案投審會勝訴、淘寶案卻敗訴。這顯示投審會就算要「硬起來」，也恐有後顧之憂。