中國「一帶一路」殺進高雄港？現行法令難堵

2018-09-22

中國國企中遠集團透過收購港商「轉道」進高雄港 引發國安疑慮

〔記者黃佩君、高嘉和／台北報導〕中國一帶一路計畫前進高雄港？被視為「一帶一路」計畫主力部隊之一的中國遠洋運輸集團，在收購「香港東方海外國際」（OOCL）後，近來遭質疑「轉道」進入高雄港；官員坦言，台灣東方海外今年七月出售給百慕達商東方海外，經審查後，最終受益人是三個自然人，包括董事長徐定心在內，有兩個台灣人與一個香港人，並沒有中資或中資股東，也不是OOCL的子公司，是兩家獨立公司；現行法令規定是很難不准。

投審會：認定受益人無中資 但要求附帶3決議

OOCL與台灣港務公司簽訂「高雄港第六十五、六十六號貨櫃碼頭租賃契約」，承租碼頭經營貨櫃業務，租期自二○○九年十月一日起到二○二四年九月三十日，由台灣東方海外公司代理。

台灣東方海外原本是「香港東方海外國際」（OOCL）的全資子公司，但OOCL去年被中國國企中遠集團收購後，因中資不得投資台灣港務代理業，台灣東方海外今年七月出售給百慕達商東方海外，由中國遠洋公司（台灣）董事長徐定心買下、並兼任董事長。

基進黨高雄市議員參選人李雨蓁等日前召開記者會，質疑從香港東方海外與台灣東方海外兩家公司的股東關係，很難不讓人懷疑中資的滲透，呼籲政府查明。

根據投審會審查，徐定心的確是台灣人，台灣東方海外最終受益人包括兩個台灣人與一個香港人，並沒有中資及中資股東，也不是OOCL的子公司，是兩個獨立公司。

但投審會通過台灣東方海外出售給百慕達商東方海外有做出附帶決議，包括一是不能被中資控制，二是後續股權有異動仍得經過投審會核准，三是投審會將定期實質查核。

據透露，雖然有委員懷疑徐定心是中資的「白手套」，但除交易合法（最終受益人無中資）外，另一因素是基於港務公司及交通部考量；OOCL一年在高雄港有一二○萬個貨櫃量，高雄港全年貨櫃量合計一○二七萬TEU（二十呎標準貨櫃），OOCL就占十二％左右，恐已是「大到不能管太緊」。

中遠集團也不是首次進入高雄港。二○一二年中遠、中國海運及招商國際三家中國航運業合組香港政龍投資，也入股陽明海運主導的高明貨櫃碼頭到中資上限三十％，目前還繼續維持。