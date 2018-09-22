陳明通：與領中國居住證者 持續溝通

2018-09-22

〔記者彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕中國開放台灣民眾申請居住證，行政院與陸委會規劃修正「兩岸人民關係條例」，將限制領有中國居住證國人的公民權。陸委會主委陳明通昨在立法院受訪表示，目前還在研議階段，最重要的是，與領有居住證的民眾持續溝通對話。

限縮公民權仍在研議

媒體詢問，有台商認為錯不在他們，不該懲罰台商。陳明通則強調，外界不該以「誰的錯」來看待這個問題，最重要的是政府應與領有居住證的民眾保持緊密聯繫，民眾登記後，政府也能把相關政策與民眾溝通。陳明通說，新政策擬定前，溝通對話是很重要的。

陳明通也說，他認為限縮領有居住證國人的公民權，與是否同步限制中國人在台權利是兩碼子事。

海基會舉辦的台商秋節聯誼，廿五日於新竹舉行。據了解，今年春節聯誼後，有台商「被道歉」，加上八十五度Ｃ事件及近來居住證議題，台商出席秋節聯誼已感到相當大的壓力，不過，海基會發言人管安露昨表示，報名狀況與往年沒有相差太遠，人數沒有大減，仍維持一定規模。

前漳州台商協會榮譽會長李榮福今年出席海基會春節聯誼後，被迫兩度刊登廣告支持「九二共識」。據了解，也有台商向對岸承諾不出席聯誼活動，卻被媒體拍到在現場，竟然當場接到對岸的關切電話。

不過，據指出，也有台商是「奉命」出席聯誼活動，要在媒體面前「放砲」，抨擊政府的兩岸政策，最近也傳出有台商放話要在秋節聯誼中，針對居住證管理措施向政府高層陳情抗議。

管安露坦言，居住證問題確實是聯誼會中各方矚目的焦點，海陸兩會將在秋節聯誼活動後，陸續舉辦分區座談會，與當事人面對面溝通，並將意見納入整體規劃考量，成為政策形成依據。