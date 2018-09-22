國安官員：台灣資安戰略應與美合作

2018-09-22

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣面臨中國網攻威脅日益嚴重，美國國家安全顧問波頓也點名美國正面臨中國、俄羅斯、伊朗及北韓的駭客攻擊，政府知情官員昨表示，當前台灣與美國同樣面臨中國網攻威脅，甚至威脅國家安全，就台灣的資安戰略，應尋求與美國等民主大國合作。

國安人士表示，面對資訊戰的威脅，目前也是許多國家尋求合作的領域，像是面對跨國的假訊息攻擊，如何在制度面上建立防衛機制等。

國安人士說，波頓的說法，基本上也是植基於上述提及的關切。資安挑戰與假訊息問題，現在已是全球問題，台灣則身處前線。