偷我業者專利 中國認證淘寶侵權

2018-09-21

〔記者廖千瑩／台北報導〕中國阿里巴巴集團旗下網購平台淘寶，在二○一六年與台灣新創業者「創意點子」爆發侵權爭議，創意點子跨海提出侵權訴訟後，經過漫長蒐證鑑定，昨宣布已取得北京智慧知識產權司法鑑定中心報告書，證實淘寶直播侵害其「隨看即買」專利。創意點子創辦人陸意志強調，後續打贏侵權官司機率很高，但提告只是要爭一口氣、求償不是重點，「台灣的軟實力不輸別人，希望讓世界看到台灣新創的能量」！

創意點子「隨看即買」被抄走

創意點子與三立電視台在二○一六年初，合作推出一檔以美食烹飪為主題的導購節目「夜宵」，搭配「隨看即買」專利技術，讓民眾一邊看節目還可一邊購物，只要點擊影片下方圖示，就能直接連結到商品並購買，結果推出沒幾個月「隨看即買」技術就被淘寶「抄走」。

小蝦米戰大鯨魚 鑑定報告88頁

陸意志強調，這是台灣小蝦米對抗中國大鯨魚的活生生實例，創意點子也是台灣新創團隊第一家拿到北京司法鑑定中心鑑定淘寶侵權報告的公司，整本鑑定報告一共八十八頁、完整揭露淘寶侵權事項。

他說，蒐證過程難度很高，因「隨看即買」技術大部分與後台有關，後台侵權證據較難取得，花費很大力氣才完成蒐證；因專利是屬地主義，因此創意點子堅持要取得中國官方單位的鑑定報告，內容也鑑定淘寶侵權，「就算阿里巴巴來台灣，這項專利也還是屬於創意點子」。

本報披露 有利業者打侵權官司

本報在二○一六年就披露淘寶偷我業者「隨看即買」專利。陸意志表示，這個新聞點對創意點子來說也頗具意義，因淘寶侵權從二○一六年持續至今，法院就可據以判斷是惡意或善意；其實不只是中國，國內也有一、兩家業者侵權在訴訟中。

創意點子成立於二○一二年，是一家以互動式影音創新技術為導向的台灣新創公司，至今已陸續獲得台灣、中國、美國、歐盟、日本、新加坡、南韓、印度等超過四十八個國家、逾三十一項關於互動式影音的發明專利。