調查局長呂文忠：嚴查危害國安假訊息

2018-09-21

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局昨舉行新卸任局長交接典禮，呂文忠成為繼法務部長蔡清祥之後，第二位檢察體系出身的調查局長。呂宣誓就職後致詞表示，調查局負責國家安全的維護及重要犯罪調查，選舉距今只剩兩個月，調查局將做好積極查賄、嚴防境外勢力介入、調查涉及危害國安的假訊息等三大工作，任務雖然艱鉅，但他會全力以赴。

調查局長交接 提3大工作

調查局職司國安維護及重要犯罪調查，在國安維護工作上，呂將借重副局長黃迪熹在國安業務上的專長，了解情報蒐集系統的運作；至於包括查賄等國內治安維護工作，則將倚仗另一位副局長林玲蘭協助。

九合一選舉將在十一月二十四日舉行，呂文忠說，選舉查察是現階段最重要任務，會加強蒐證賄選情資，並查察境外勢力介入；另外，假訊息若涉危害國安與社會秩序，也將全力蒐集查辦。

積極查賄 防境外勢力介入

呂文忠表示，法務部長蔡清祥就職時，曾就調查局業務提出兩點指示，首先是重大犯罪調查與國家安全維護應相輔相成，不可偏廢，尤其防範境外敵對勢力滲透更是責無旁貸；第二是要求調查局、廉政署本著成功不必在我的精神，去除本位主義，落實合作機制，他未來會依部長指示確實執行。

蔡清祥致詞強調，呂文忠歷練完整，曾任士林、桃園、板橋等地檢察官，也曾任法務部法醫研究所代理所長、宜蘭地檢署檢察長、法務部法制司長，去年調升行政執行署署長，任內積極舉辦稅務拍賣會，有效提升行政執行署的能見度及執行效率。

呂文忠致詞時也對行政執行署表達感謝，並指行政執行署成立十七年多，為國家徵起五二五一億元，遠遠超過法務部十七年法定預算總額的四五○○億元，累計徵起金額可蓋超過八棟台北一○一大樓。

包括司法院秘書長呂太郎、法務部常務次長張斗輝、檢察總長江惠民、台北地檢署檢察長邢泰釗、國安局副局長陳國恩，以及歷任調查局長廖正豪、葉盛茂、王榮周、王光宇等人均出席觀禮。