台生赴中 陸委會：做好風險揭露

2018-09-21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國近年頻拋對台政策，除「卅一項措施」及開放國人申請中國居住證，還吸納我國學生赴中就學。陸委會副主委陳明祺昨在座談會表示，中國今年開放我高中學測達均標的學生，可到中國就讀大學，雖此措施僅是開辦的第一年，但陸委會對此「感到擔憂」，未來將透過多管道，做好赴中就學風險的揭露工作。

台灣智庫昨舉辦「台灣師生赴中國任教留學之風險與挑戰」座談會，陳明祺表示，我國青年學子到中國求學，充滿很多風險和不確定性，學生做決定時，應將風險納入考慮。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，兩岸關係現已進入「冷對抗」，且中國對台措施普遍無差別地對台灣人提供多項優惠，反而對中國自己窮困青年未祭出相等待遇，等於把台灣年輕人塑造為特權階級，不僅荒謬，也無助兩岸正常交流。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，中國學生來台人數逐年遞減，加上近期中國央視大肆報導台灣間諜案，未來中國學生來台人數可能不會太多。台生到中國就學，相較於赴他國就學的比例其實不高，惟須注意家長對子女赴中國就學的意願趨勢。

張五岳也說，中國對台做思想工作很正常，不過，根據目前的研究，台灣學生到中國就學、交流，是否改變政治、國家或統獨認同，其實兩者並無正相關，可能是台生到中國後，更正面了解中國發展、中國對兩岸關係看法，不因此改變政治信仰或主張。