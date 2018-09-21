政院：領中國居住證 須限縮公民權

2018-09-21

〔記者李欣芳／台北報導〕中國開放台灣民眾申請居住證，衝擊我國安，行政院長賴清德昨與民進黨立委會商達成共識，針對陸委會正研擬兩岸關係條例的修法，增訂台灣人民領取中國居住證的因應措施，並列為立法院新會期的「最優先法案」。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，台灣人民領取中國居住證需要管制，必須某種程度限縮其公民權。

據悉，政府目前正研議限縮參政權，包括研議限制申領居住證國人擔任公職與機敏性職務的權利，未來也可能一併修正「國家安全法」。雖然陸委會尚未將兩岸條例修法版本呈報行政院審查，但政院已列為「最優先法案」，顯示政院認為這項修法有其急迫性。

限縮的範圍、強度要聽意見

被詢及限縮公民權所指為何？谷辣斯表示，公民權是指憲法保障的權利，參政權是最基本的，這是需要審慎處理的問題，不該流於意識形態對立思考。目前管制方式仍在陸委會研議中，尚未送到行政院。

谷辣斯強調，所謂的管制，就是針對在中國領取居住證的人民回到台灣，有沒有可能某種程度限縮其公民權，但限縮的程度，還需要聽取大家的意見，包括限縮的範圍、強度、深度。

她說，台灣人民領取中國居住證是一個非常嚴肅的課題，政府必須謹慎面對，希望政策形成過程中，避免對社會帶來不必要的衝擊，但「必須某種程度的管制」這個大方向是確定的。