中國散播假訊息 蔡向國際示警

2018-09-21

接見華府智庫訪問團 盼共同提高警覺

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨日接見華府智庫「大西洋理事會」訪問團時指出，近來中國持續透過網路，惡意散播虛假訊息，企圖影響國際輿論。這種新型態的政治影響操作，已經對民主國家的運作帶來負面影響，希望國際社會能夠共同提高警覺，期盼美國等理念相近國家繼續堅定支持台灣，並深化跟台灣的實質關係。

中國政治操作 衝擊民主國家

這是總統第一次針對中國製造及傳播假新聞，向國際社會公開示警。

網路假新聞乃至於駭客攻擊等事件頻仍，政府決定強化跨國聯繫及合作。在資安維護上，國安會提出的國家資通安全戰略報告指出，台灣將與邦交國及理念相近國家合作，組成資安虛擬聯防體系，提升資安事件跨國通報及應變效率。假新聞部分，也與其他有類似遭遇的民主國家啟動跨國合作。

中國官媒近日報導稱，「近期」國家安全機關組織開展「二○一八─雷霆」專項行動，破獲百餘起台灣間諜案件，還公布「間諜」真名、個資。但經查，中媒在二○一四年已報導過上述三人「事蹟」，顯見並非近期破獲，中媒有「炒冷飯」之嫌，更被質疑是中國製造的假新聞。

談及中國對台灣的打壓，總統指出，近幾年越來越激烈，包括軍機繞台、斷我邦交國、阻撓台灣的國際參與、取消東亞青年運動會等，面對這些挑戰，台灣不會輕易屈服。聯合國大會在這週已經開議，台灣會持續向聯合國發聲，傳達台灣可以在「永續發展目標」（SDGs）等全球性議題上，做出更多貢獻。

總統也對訪賓表示，這次率「大西洋理事會」訪問團的布里德勒上將曾經協助訓練台灣空軍聯隊，使台灣空軍獲益良多。另外，布里德勒的前任史塔福上將，上個月底也才剛來過台灣。一個月內，兩位前北約盟軍最高司令來訪，也顯示台灣在印太地區的和平穩定，扮演了重要的角色。