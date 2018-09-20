被搶爆頭 老闆選擇原諒 彩券行開頭彩

2018-09-20

被榔頭重擊頭部 送醫保住一命

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一家彩券行年初遭搶匪闖入，歹徒持榔頭攻擊陳姓女老闆，搶走保險箱內總價百萬的現金及彩券後逃逸，陳女顱內出血送醫搶救，保住一命，搶匪兩天後落網；陳女出庭時選擇原諒搶匪，上週她去還願，住持幫她加持祝福，結果本週一彩券行就開出今彩539頭獎，昨天彩券行放鞭炮慶祝，鄰居們說，真的印證「有量就有福」這句俗諺。

元月二十日清晨六點多，二十九歲搶匪李斯瑋戴口罩進入彩券行，確認店內只有五十七歲陳女，步出店外拿預藏榔頭再進店，自背後攻擊，陳女舉手阻擋，仍遭對方扯髮繼續敲頭，並逼迫開保險箱，搶走裡面近八十萬元的刮刮樂及二十多萬現金；警方於案發兩天後，在台南市一家旅館逮捕李男。

出庭時見搶匪懺悔 盼他多做善事

被榔頭狠敲二十八下的陳女當時頭破血流，送醫急救才保住性命，住院三天迅速復原出院，原本兩週才能拆線的傷口，在第九天就癒合，讓她感覺有神明幫忙。

警方說，持械犯下劫案的李男擁有大學學歷，因為無業，涉竊盜、詐欺等罪遭通緝。台中地院法官審酌李男犯案前觀察地形，用榔頭重擊被害人頭部以及犯後變裝逃逸等情，從重判刑八年。

陳女回憶說：「當時沒有昏迷，還能自己走上救護車，冥冥中覺得受到神明眷顧。」加上復元迅速，讓她決定放下，日前出庭時看到李男懊悔模樣，以及下跪道歉懺悔，她選擇原諒；陳女說，最近接到法院民事和解的通知，她也打算與對方和解，盼李男將來多做善事，會有福報。

鄰居祝賀 印證有量就有福俗諺

陳女表示，經過此事，想到過去曾參加通天大道院的法會，上週三她去還願，感謝神明保佑，住持一看到她就說，頭部受到如此重創，可以迅速恢復，很不簡單，特別幫她加持補運，希望彩券行可以開出頭獎，沒想到五天後真的開出今彩539頭獎，頭獎一人獨得八百萬元，這是她的彩券行第一次開出頭獎。