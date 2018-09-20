台大團隊研究新發現 化療不掉髮露曙光

2018-09-20

〔記者吳欣恬／台北報導〕掉髮是化療與放射治療常見的副作用，在癌症患者心中更是排名第二嚴重的副作用，目前尚無有效的治療或避免方法。台灣大學醫學工程研究所的研究團隊發現，以Wnt蛋白活化毛囊球基底部位的非典型幹細胞，在動物實驗中證實可預防化療與放療後的掉髮，甚至可望應用在治療禿頭上。此研究已在國際期刊Cancer Research網路版發表，受到國際媒體重視與引述報導。

活化毛囊 動物實驗有效

學界以往多認為，生長期的毛囊幹細胞只位於毛囊中較高位置的凸部結構處，至於造成毛髮生長的毛囊球只含有短暫分裂細胞，並無幹細胞的存在，而位於毛囊底部的毛囊球內負責生長的毛基質細胞，易因化療與放射治療的傷害而死亡，造成髮幹斷裂而掉髮，另也可能使生長期的毛囊進入休止期而造成掉髮、髮量減少。

台大醫學工程所教授林頌然與研究團隊，執行科技部跨領域研究計畫，利用基因螢光標定方法，在活體中追蹤毛囊細胞的動態，發現毛囊受低劑量放射線傷害後，並未活化傳統的凸部幹細胞來修補傷害，而是啟動了位於毛囊球基底部位的非典型幹細胞，來修補受化療及放射治療的傷害。

研究發現，這些幹細胞在十二到三十六小時內就可分化成七層不同的細胞，可使受損的毛囊球再生。

盼最快10年內 可商用化

此外，研究團隊也發現，動物實驗中再局部注射Wnt蛋白，更可加速活化這群非典型幹細胞，預防因高劑量放療及化療所造成的掉髮，約五天就開始出現明顯效果，而未出現副作用，更是找到預防化療與放射治療後掉髮的可能新解方。

林頌然指出，目前研究成果約可減少化療和放療後七成至八成的掉髮，已在動物實驗證實有效，正跟國外廠商洽談合作，將進一步進行人體實驗，希望最快十年內可商用化，一旦可應用在人體上幫助掉髮患者，商機無限。