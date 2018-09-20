扁任選務顧問 丁守中：違反保外就醫應回監獄

2018-09-20

中監：了解後再處理

〔記者簡惠茹、周彥妤、張瑞楨／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨天到高雄拜會前總統陳水扁，陳允諾擔任姚選務及未來市政最高顧問。國民黨台北市長參選人丁守中痛批，姚向貪腐犯請益，而陳水扁違反保外就醫原則，民進黨政府睜一隻眼閉一隻眼，陳應該趕快回到監獄去。

丁守中批評，台中監獄和民進黨政府對陳水扁完全違反保外就醫的情形，睜一隻眼閉一隻眼，陳不但做政策顧問，對國政指指點點，還上了日本媒體，違法亂紀，陳水扁應該趕快回到監獄。

不過，對於扁允諾擔任姚的顧問是否違反保外就醫相關規定？台中監獄典獄長邱鴻基昨對此保守回應說，將進行了解後，再評估與處理。

陳水扁於二○一五年一月五日保外就醫時，曾簽署「不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治」的「四不原則」，中監亦限制扁「不能參與選舉活動」。

丁守中也批評姚文智說，姚向貪腐犯請益，還尋求陳水扁當市政顧問，姚文智真的是黔驢技窮，絕對無法改變台北。

姚：扁沒有要出席活動

姚文智則回應指出，請陳當顧問，是聽取意見，陳沒有要出席活動、公開演講，更沒拿酬勞，外界想太多了。

丁守中另指台北市長柯文哲和綠營間充滿矛盾，丁表示，民進黨政府最近看到柯文哲的民調和他越來越接近也慌了，就隨便出手，找陳水扁做姚文智最高顧問，還幫忙打柯文哲，可見柯綠之間的恩怨矛盾大，不管是沒有建設發展的柯文哲，還是綠色執政貪腐保證的民進黨，中華民國領頭羊的台北市不應該讓這些人來當市長。