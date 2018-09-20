名嘴污衊祖父是漢奸 蘇貞昌：假新聞、假資料

2018-09-20

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近遭到藍營網軍的攻擊，老調重彈指稱蘇的祖父蘇雲英當年洩露情資給日本，導致抗日豪傑林少貓遇害，影射蘇貞昌是「漢奸的後代」；蘇貞昌昨駁斥子虛烏有，他憤慨地說，又是假新聞、假資料！對於祖父遭抹黑深感痛苦，呼籲選民用選票制止惡質的選舉文化。

痛斥惡質選舉文化 呼籲選民選票制裁

藍營網軍指稱在《屏東縣鄉賢傳略》一九九七年版本中可以找到蘇家三兄弟提供日軍情報打擊林少貓的記載。名嘴唐湘龍上週六也在政論節目「少康戰情室」中宣稱，林少貓是被蘇貞昌的祖父蘇雲英給害死，「屏東縣誌上面都記的很清楚，一個叫蘇雲英的，不就是你蘇貞昌的祖父嗎？還有一個叫蘇雲梯的，不就是你蘇貞昌的叔叔嗎？這些人在過去都是被當作漢奸。」

蘇貞昌競選官網怒批，「原文沒有的內容，藍營網軍自己加料編故事，又不敢承擔，竟還偽造出處來源！」

蘇貞昌昨也質疑唐湘龍說，明知這是假的，還造假說是根據一本書，「做為一個媒體人，你該做這種事嗎？」蘇呼籲選民用選票制裁卑劣的抹黑，台灣的選舉文化才會進步。

「連祖父都被抹黑，我真的很痛苦！」

「我非常遺憾、痛苦！」蘇貞昌指出，早在二○○八年他參選副總統時，就有這項不實謠言，此事已澄清多次，原作者說根本就沒有這回事，維基百科管理員也抓到這段網路說法是一種系統性的網路操作，《屏東縣鄉賢傳略》不但沒有這些不實資料，還誇讚蘇家祖先「為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志。」

蘇貞昌表示，他當年競選屏東縣長連任時，就是因國民黨抹黑才落選，國民黨贏了選舉，但直到三年後才被法院判決、國民黨登報道歉，當時國民黨還說希望停止惡質選舉文化；「這種有系統的抹黑，誰在做？誰要抹黑我？（答案）清清楚楚」、「不能抹黑我了，連我的祖父都要被抹黑，做為後代的我真的很痛苦！」