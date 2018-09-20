2018-09-20

記者鄒景雯／特稿

台灣的反對黨一向很難為。於今，格外難為。

為什麼？長達三十八年的戒嚴時代，反對可能被抓去關，甚至無「黨」可言。解嚴之後，至今歷經三度政黨輪替，兩黨互為激烈的奪權競爭，大家都當過反對黨，絕大多數時刻，雙方脫離不了「為反對而反對」的格局，基本上與民主素質有關，可以等待時間逐漸養成，但是從來沒有像這個時刻的反對黨，經常需要特別的小心翼翼，才能避免誤觸只有一線之隔的「反對」與「通敵」分界，前者有利制衡，可以壯大民主；後者摧毀國家，等於自我消滅。

台灣的情況非常特殊，以美國為例，從投入的金錢與人力論，共和與民主兩黨爭取選票與席次的對壘程度，根本不是國內兩黨可以比擬的，儘管是血淋淋的零和遊戲，但是這個多民族的移民國家並沒有國家認同問題，因此在涉外事務上，容或有不同意見，例如中東政策，程度之別，例如南海作為，或者戰略計算差異，例如中國問題，然基本上彼此捍衛美國國家利益的出發點是毫無二致的。

今年美中貿易戰開打，經過極短暫的論辯，兩黨趨同的現象更加明顯，中國的知美派打過幾次交道，很快就察覺柯林頓時代的「美好」已經過去，當前美國主流菁英的共識，正是要把握關鍵時間，把中國給壓制下去。這個無法再拉一黨打一黨的覺悟，讓中國面子歸面子，眼前固然無法示弱，但是心知肚明面對知識產權、強制技術轉移、補貼造成不公平競爭的指控，總有一天要拿出解決方案。

美國朝野政黨之間的對抗尺度，還需要多少年的積累才可能在台灣政壇出現？相信鮮少人有把握妄議，偏偏像台灣這樣外有強敵威脅的危機社會，最迫切需要建立共同體概念的對外原則，何以七十年在同一塊土地一起生活至今，仍然雞同鴨講？顯然是認同的雜音依舊喧囂，其中藉由區別你我，以各自動員選票的政黨，倘若在情急之下，把「內外有別」的界線給一起搞混了，甚至視內部競爭者為近敵，外部侵略者為遠敵，不惜結合遠敵對付近敵，那麼台灣距離是個像樣的國家，這個目標就會繼續拖延下去。

當今的反對黨國民黨已是二度在野，算是一個有經驗的反對黨，在處理反對與通敵之間的分際時，應該要加速進化才行，因為這次下野不比前一次，當年在國會還有多數優勢，現在已經一路潰散到退無可退，再也不能又鋌而走險，錯把民主國家的反對，搞成兩岸現實情況下的通敵，斷了二○二○的選民信任。

最近，從境外而來的假消息，擾亂民主生活的效應，日益猖獗，同樣是以執政黨為攻擊標的，一不小心，就會混為一談，甚至合流，成為幫凶；國民黨如果見獵心喜，一旦踩出了這條紅線，當真相被驗證時，境外勢力可以拍拍屁股，國民黨可無法隨時走人，豈不搭不成便車，還有高度風險淪為政治與司法追究的人質？

蔡英文政府當然可以批評，其支持者的火力也從來沒小過，但是善意與惡意，台灣選民一辨即知，理性與錯假，成熟的公民社會遲早、至少選前也會得出答案，所以說，反對黨真的要戒慎恐懼，如何捍衛從政格調，追求可長可久，國民黨菁英應該提上中常會去嚴肅討論。