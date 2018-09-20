申領中國居住證 返台將須補登記

2018-09-20

陸委會推動修法 擬限縮申領者任公職與機敏性職務權利

〔記者李欣芳、鍾麗華／台北報導〕中國九月實施台灣居民居住證，由於高度趨近取得中國公民身分，已衝擊我國安，陸委會提出兩岸關係條例修法，並列入立法院新會期「最優先法案」，修法將採申報登記制度，申領中國居住證的國人回到台灣要補登記，並研議限制申領居住證國人擔任公職與機敏性職務的權利。

42項列新會期「最優先法案」

行政院長賴清德今將參加行政、立法協調會報，與執政黨立委會商立院新會期優先法案，根據政院統計，新會期的優先法案計有一一七項，其中列為「最優先法案」有四十二項。

政院官員表示，中國一方面將領居住證的台灣民眾界定為在台灣地區的中國公民，另方面又說領居住證不等同擁有中國戶籍，這是要規避台灣兩岸關係條例第九條之一的禁止兩岸雙重戶籍問題，中國的做法是「吃台灣的豆腐」，是統戰手法，由於涉及影響國安，政府必須修法予以規範。

至於立委主張若台灣人領有中國居住證，比照現行設有中國戶籍、持有中國護照，將註銷台灣戶籍。政院官員說，陸委會已表明沒有立即除籍的問題，因為這有可能使台灣民眾成為兩岸人球，連入境台灣都有問題，從而引發人道危機，不過，沒有立即除籍的問題，不代表將來就一定不會除籍。

陸委會副主委邱垂正昨接受廣播訪問時表示，居住證已高度趨近取得大陸公民身分，中方藉此破壞我單一戶籍制度，會造成我方安全管理的問題，因此從國家安全角度，須從政策面與法制面做出「安全防線」，有效降低中方可能對台的操作。

行政院四十二項最優先法案，國安方面的修法共有四項，一是推出政院版兩岸條例修法，對違法來台投資的中資重罰，最高可罰二五○○萬元。二是因應中國居住證新規範的兩岸條例修法。三是已提出的兩岸條例修法，明訂退休高官與退將赴中參加政治性活動管制十五年的規範。四是立院上會期已提出管制涉密退離職人員出境年限的「國家機密保護法修正草案」。