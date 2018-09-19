經長︰螺絲、滑軌等有轉單效應

2018-09-19

網通、中低階自行車、工具機等零組件恐受影響

〔記者黃佩君、吳佳蓉、羅倩宜、陳柔蓁／台北報導〕美國公布對二千億美元中國產品課稅清單，經濟部長沈榮津昨表示，主要受影響台廠為最終產品出口到美國者，包括網通、中低階自行車零組件、工具機零組件可能受影響；但因排除手機、筆電、電視機、成衣、智慧手錶、藍牙等，所以影響有限，蘋果產品相關供應鏈也不受影響，且手工具、螺絲螺帽、滑軌零件、矽電池等則有轉單效益。

經濟部日前表示，已掌握二十多家中國台商有意返台。沈榮津昨指出，部分網通廠過去在竹科就有廠區，現在返台可在既有廠區馬上運作；但網通廠若返台並出口MIT（台灣製）產品，須符合一定條件，包括台灣產地證明、在台有關鍵製程及附加價值率增加三十五％以上。

缺工問題 將向勞部轉達業界需求

對於台商返台遭遇五缺問題，沈榮津說，目前較難滿足的是勞工；經濟部將向勞動部轉達產業界需求，並協調是否還有可調整部分。

行政院政務委員鄧振中則表示，第三波關稅稅率僅十％，低於先前傳出的廿五％，「情況比當初預設的最壞情況和緩」；依目前課稅產品來看，對台商直接影響不大，預估短期還會有相當程度的轉單效果。

工商界指出，消費電子、家具、生活用品的衝擊較為直接，但「影響還在可控制範圍內」；近期台廠已有分散基地、回台、談判等因應策略。上市櫃公司協會表示，扣件廠世德、不織布廠南六，都加碼歐洲或台灣布局。

對於部分廠商將中國零組件引進台灣加工再出口美國以規避關稅，工總認為，這招不一定行得通，因為美國鋼鋁關稅也瞄準台灣，認為中國鋼品是取道台灣銷美。

電腦公會理事長暨和碩董事長童子賢說，從美國總統川普大力呼籲製造業回流，可知製造業留在國內重要性，台灣在工資、貿易條件上可能較其他國家有相對優勢，因此不一定要這麼快放棄製造業、甚至農業。他認為，在台灣取得土地不是問題，勞動力、水、電等資源條件到位，回台製造才能水到渠成；缺工、水、電是全世界要一起面對的問題，「誰解決得好，誰就是進步社會」。