川普拳拳到肉 北京招架乏力

2018-09-19

編譯楊芙宜／特稿

習近平政府可能真的低估了史上最狂美國總統川普打全面貿易戰的堅定意志。許多華府智庫、華爾街投資銀行推測，川普應不會在十一月期中選舉前對中國二千億美元產品加徵關稅，川普卻硬是在選前就要展現對中強硬作法，因為其背後有痛恨利用自由貿易體系崛起、採行不公平貿易手段的反中勢力，以及美國廣大支持他的鄉村和鐵鏽帶基層選民。

北京感覺到真的慌了，根本無法立即回應川普攻勢。昨日上午，中國先傳出習近平經濟首席智囊、國務院副總理劉鶴召開會議討論應對方法；接著中國商務部遲至下午三點才發出只有「三行」的短短回應，稱「不得不同步進行反制」；晚上近八點半稱要在WTO（世貿組織）提告；直到昨晚九點，中國財政部和國務院關稅稅則委員會才公告將對美國六百億美元產品課稅。

相較中國先前對美國開徵五百億美元關稅的回應迅速明確，這次顯得拖拖拉拉；現在川普再次祭出關稅，還要白宮溫和派、川普貿易顧問庫德洛虧說：「我們隨時願和中國磋商談判，只要他們願意展開『認真和實質』的自由貿易談判、開放市場。」

從川普聲明最後一段文字，可觀察到這位狂人總統威嚇之餘，對貿易戰不是沒有看法，聲明說：「中國已有過許多次機會來全面地化解我們的顧慮，我再次力促中國領導層採取迅速行動，結束他們國家不公平貿易措施，希望此貿易情勢最後將會被我和習主席解決。」

簡單說，華府已明講北京要怎麼做、也給了機會，但未等到北京有實際作為；現在新關稅是「再次」給你機會修正，來結束不公平作法；川普說「希望任內和習近平一起解決問題」，也意味他體認到這個結構性問題不一定在他任內完成。

華府和中國打長期貿易戰早有「成功不必在我」的決心，下一步亮牌就是二六七○億美元中國產品；未來還有中國在WTO成員資格；再下一步還有半導體業供應禁止出口；再下一步，還有…。習近平真的準備好了嗎？