美對中第3波關稅制裁 下週一實施

2018-09-19

中國反制受限 規模僅600億美元

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰急遽升級！美國總統川普週一宣布，將對中國二千億美元（約台幣六兆元）產品加徵關稅十％，自廿四日生效，明年起並將稅率提高至廿五％；且一旦中國對美國農民和其他產業採取報復行動，將立即尋求另對約二六七○億美元中國產品課稅。換言之，若中國選擇報復，美國可能對所有中國進口產品課稅。

川普在聲明中指出，中國的不公平貿易措施「顯然嚴重威脅到美國經濟的長期健康和繁榮」；華府對中國政府需做出什麼改變已表達得非常清楚，也給予中國機會改變，「但是到目前為止，中國一直不肯改變作法」。

川普終極手段 對全部中製品課稅

川普最新行動為美國貿易代表署（USTR）對中國「三○一制裁」的一環，選在下週一實施，恰為中國國務院副總理劉鶴計畫訪問華府、和美國財政部長努勤展開第五輪談判的前三天，顯然談判無法阻止最新懲罰措施。華府藉連續三波關稅施壓中國政府改變經貿扭曲作為，包括強迫外企技術轉讓和竊取美國智慧財產（IP）、要求外企設合資公司、中國國企壟斷特定產業、北京大量政策補貼等。

中國商務部聲明表示遺憾，仍矢言對美國新關稅採取報復，稱為維護自身權益和全球自由貿易秩序，「中方將不得不同步進行反制」，並指美國新關稅為美中談判帶來新的不確定性。中國昨晚宣布，將對美國六百億美元產品課徵關稅作為反制。

中國股市昨反應異常冷靜，上海綜合指數終場勁揚一．八％，香港恆生指數開低走低、尾盤拉高收漲○．六％；市場傳出中國政府可能祭刺激措施來振興經濟，也有分析認為中股跌深反彈。

美國新一波對中國關稅剔除Apple Watch、Fitbit智慧錶和嬰兒安全座椅等消費產品，也不包括iPhone手機；但若再對二六七○億美元中國產品課稅，智慧手機將不太可能豁免。