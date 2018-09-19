「停止排除台灣」》我友邦將聯名致函聯國秘書長

2018-09-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十三屆聯合國大會於美東時間十八日開議，政府今年延續前兩年做法，並不提案。外交部昨表示，我籲聯合國停止將台灣排除在外，已洽請友邦聯名致函聯合國秘書長，並在聯大總辯論為台執言。無國界記者組織（RSF）呼籲聯合國授權台灣記者報導其活動。

RSF籲授權台灣記者報導

聯合國大會於美東時間十八日下午在紐約開議，九月廿五日至十月一日則將進行聯大總辯論。外交部國組司長陳龍錦說明，我國今年推案目標是向聯合國社群與國際社會，展現台灣是落實聯合國永續發展目標（SDGs）的建設性夥伴，強調兩千三百萬台灣人民對平等、有尊嚴參與聯合國的期盼，呼籲聯合國「停止將台灣排除在外」。

陳龍錦說，政府已請友邦在聯大會議期間，聯名致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），並在聯大總辯論及其他適當場合為台執言，同時也請理念相近國家在聯大會議期間以「適當方式」協助台灣。

另因應聯大開議，RSF發布新聞稿，呼籲聯合國授權台灣記者報導其活動，包括在紐約開幕的大會，以及明年春天在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）。

RSF表示，中華民國宣示主權的台灣島嶼，有相當於澳洲的兩千三百萬人口，但不是聯合國的成員。多年以來，中國透過各種可能的方式，在國際舞台上孤立台灣，其中之一也包括阻撓記者的採訪工作。例如今年五月，台灣媒體連續第四年被WHA拒於門外，同樣情形也發生在二○一六年於加拿大舉行的國際民航組織（ICAO）大會。

RSF秘書長德洛瓦在新聞稿中指出，授權台灣記者採訪並非政治舉動。德洛瓦呼籲聯合國，不論記者的國籍或者所屬媒體來自何方，應授權所有基於誠信原則報導媒體的採訪工作。